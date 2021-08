Mikel Landa: "Me gustaría pelear por el podio y un triunfo de etapa"

Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ha asegurado que en le gustaría estar peleando por alguna etapa y por el podio final, algo que no consigue en una 'grande' desde que fue tercero en el Giro de Italia 2015. El ciclista español(Bahrain-Victorious) ha asegurado que en La Vuelta 2021 , que empieza este sábado desde Burgos,, algo que no consigue en una 'grande' desde que fue tercero en el Giro de Italia 2015.

"Vengo de donde vengo, de romperme cuatro costillas y una clavícula, y de mucha incertidumbre. No vengo de mi mejor época ni de entrenar bien. Pero me gustaría estar en el podio y pelear por un triunfo de etapa", aseguró en rueda de prensa.

No obstante, no está a tope físicamente tras su fuerte caída en el Giro, pese a venir de ganar la Vuelta a Burgos. "No estoy al cien por cien, es evidente. Confío en estarlo durante la Vuelta, antes o después lo estaré y confío en perder lo mínimo los primeros días para que cuando esté al cien por cien, lo pueda aprovechar", apeló.

"Me encuentro bien, motivado, contento de volver a estar aquí. La forma todavía no es la mejor, pero tengo muchas ganas de empezar. Es pronto para decirlo, pero me gustaría estar en el podio. Con los días veremos si es posible", manifestó.

Su objetivo es volver a estar en el podio de una grande. "No lo he conseguido desde entonces (Giro 2015) por poco, como estar a un segundo en el Tour. A veces he tenido poca suerte, otras la fuerza no me ha acompañado. Sigue siendo mi objetivo y todavía es posible", aseguró.

"Parten como favoritos Roglic y Bernal por lo conseguido y la trayectoria que traen, pero intentaré estar cerca de ellos y a ver si de aquí la final se les puede meter mano", comentó el vasco, que ha aprendido de los fallos o decepciones del pasado a "tener más paciencia".

"He aprendido a tener un poco de paciencia, el ciclismo no es sólo ganar y cuenta también la trayectoria, estar siempre cerca. Hay que compensar esa falta de forma pero estoy súper motivado, en un equipo exigente que me está arropando aquí", concluyó.