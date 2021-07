Laia Puigdefábregas es el nombre que va a aparecer como la primera ganadora de la Vuelta a Pamplona júnior, que culminó ayer su edición de estreno. La ciclista del Ermitagaña Lacturale, equipo del club organizador, ha mostrado en las dos etapas una superioridad incontestable. Escapada desde el kilómetro 7 con tres ciclistas más, logró ayer el triunfo de etapa y además el maillot de líder.

Pero la prenda verde que acredita a la primera clasificada de la general no fue la única que guardará en el recuerdo. La ciclista, de 17 años de Salinas de Pamplona, se enfundó el de la regularidad, el de la montaña, el de júnior de primer año, el de primera navarra, primera pamplonesa y fue una más junto sus compañeras a la hora de recoger el premio al mejor equipo.

Ainara Albert (International C.Academy) en Ostiz. La ciclista navarra no se lo pensó y fue tras ella. Por detrás les alcanzó Lukene Trujillano (Arabarrak) y, posteriormente, lo hizo Sandra Gutiérrez (Bioracer). La campeona de España de contrarreloj ya avisó en la primera etapa. Pilló desde atrás a su compañera de equipo Nahia Imaz y juntas llegaron a la meta de Mutilva. El triunfo fue para Imaz . En la etapa de ayer, según explicó Puigdefábregas, su equipo tenía la misión de neutralizar las escapadas. Desde el principio, se produjeron varias. Pero, en la que posteriormente fue la definitiva, saltó(International C.Academy) en Ostiz. La ciclista navarra no se lo pensó y fue tras ella. Por detrás les alcanzó(Arabarrak) y, posteriormente, lo hizo(Bioracer).

La escapada funcionó y las cuatro se entendieron. A falta de 10 kilómetros para la meta, Puigdefábregas y Albert contaron con una ventaja de 1:22 minutos sobre Trujillano y Gutiérrez, y más de seis minutos sobre un pelotón que viajó roto. Parecía claro que las dos corredoras cabeza de carrera se iban a jugar el triunfo de etapa. Pero Puigdefabregás conoce el terreno. Albert le atacó en el inicio de la cuesta que daba a la línea de meta en el Redín de Pamplona. Pero la corredora del Ermitagaña no se dejó sorprender. Le superó, le ganó y se enfundó el primer maillot de líder de la Vuelta a Pamplona.

Puigdefábregas: "Siento una ilusión especial al ganar en casa"

Casi sin descanso para coger aliento, Laia Puigdefábregas recibió todas las felicitaciones de familiares, amigos... con una amplia sonrisa. Ganó la etapa y se convirtió en la primera ganadora de la Vuelta a Pamplona. Precisamente, correr en casa y con el aliento de los suyos ha hecho que el triunfo sea para ella especial. “Es muy fuerte. Todavía no soy consciente pero lo mayor ilusión que me hace es ver que he corrido en casa, que han venido los amigos, la familia... Además, como el ciclismo femenino no se ve mucho y las pruebas no suelen celebrarse en Pamplona, todavía me hace más ilusión. Siendo la primera vuelta femenina que se organiza todavía me ilusiona más”, indicó. En septiembre, la selección española disputará el Europeo y el Mundial y Puigdefábregas anhela poder formar parte del combinado. Su compañera en el podio Ainara Albert destacó: “Ha sido una vuelta muy bonita, pero también muy dura. Ha tenido un nivel muy bueno. Vueltas hay pocas y está bien que se organicen, que el ciclismo femenino lo necesita”.

PODIO HISTÓRICO DE LA VUELTA

​Laia Puigdefábregas quedará en el cuadro de honor de la Vuelta a Pamplona júnior féminas como la ganadora de la primera edición. Ayer, le escoltaron en el podio final Ainara Albert (International C.Academy), segunda clasificada (izda.), y Sandra Gutiérrez (Bioracer-Metallo), en la tercera posición (dcha.). Les acompañó en la entrega de trofeos la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola

CLASIFICACIÓN

ETAPA

1. Laia Puigdefábregas (E) 2h12:04

2. Ainara Albert (Int.C.Acad.) a 4

3. Sandra Gutiérrez (Bioracer) 3:19

4. Lukene Trujillano (Arabarrak) 3:24

5. Naroa Fernández (Ermitag.) 3:41

6. Estefanía Jiménez (Int.C.Ac.) 5:20

7. María Roldán (Ermitagaña) 8:10

8. Eneritz Vadillo (Seg.Bilbao) mt.

9. Lourdes Unzué (Ermitagaña) m.t.

10. Olatz Camino (Arabarrak) m.t.

GENERAL

1. Laia Puigdefábregas (E.) 4h22:11

2. Ainara Albert (Int.C.Acad.) a 48

3. Sandra Gutiérrez (Bioracer) 4:03

4. Lukene Trujillano (Arabarrak) 4:08

5. Naroa Fernández (Ermitag.) 4:25

6. Estefanía Jiménez (Int.C.Ac.) 7:43

7. Eneritz Vadillo (Seg. Bilbao) 8:54

8. Almudena Morales (CAF) m.t.

9. Olatz Camino (Arabarrak) m.t.

10. María Modenes (Arabarrak) 8:59

NAVARRAS

1. Laia Puigdefábregas (Er.) 4h22:11

2. Naroa Fernández (Ermit.) a 4:25

3. Edurne Izcue (BTT Nav.) 10:40

4. María Roldán (Ermit.) 11:52

5. Lourdes Unzué (Ermit.) 12:23

EQUIPOS

1. Ermitagaña Lacturale 13h19:08

2. Arabarrak a 9:26

3. CAF Turnkey 13:08

Los júnior inician este miércoles su Vuelta de tres etapas

Los ciclistas júnior tomarán hoy el relevo de las féminas. El pelotón de 200 corredores de 31 equipos cubrirá la primera etapa con idéntico recorrido al que hicieron las chicas. La Vuelta a Pamplona júnior cumplirá su edición número 35. Contará con tres etapas. La primera, hoy, saldrá del C.C.La Morea para llegar a Mutilva tras 76,99 km. La segunda saldrá y llegará a Ochagavía (81,32 km). La tercera será Pamplona-Pamplona (82,82 km).