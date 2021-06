Campeonato redondo de Lizarte

Actualizada 20/06/2021 a las 06:00

El equipo navarro Lizarte ha sido el gran vencedor de los campeonatos de España en la categoría amateur. Si el viernes conseguía la victoria con Igor Arrieta en la modalidad de contrarreloj, este sábado redondeó la faena con el título de Iván Cobo en la prueba de fondo disputada en La Nucía. El cántabro lleva tres años en la categoría y sigue la tradición de campeonatos de España del conjunto Lizarte, que tuvo como último predecesor a Íñigo Elósegui.

Desde prácticamente el primer kilómetro los ataques e intentos de escapada fueron constantes. La primera aventura que tomó cuerpo fue la protagonizada por Marrc Brustenga, Pau Miquel, Álex Martin, David Martín, Eugenio Sánchez, Miquel Serrano y Camprubí que comandaron la carrera durante algo más de 60 kilómetros hasta que fueron neutralizados en el inicio de la últimas de las tres ascensiones al Alto del Turrón Duro formándose un grupo cabecero.

Los ataques y contraataques fueron constantes en los últimos 30 kilómetros. David Martin, Marcel Camprubi, Eugenio Sánchez, Juan Diego Cano, FernandoTercero, Sinuhé Fernández y Unai Iribar parecía que iban a pelear entre ellos por la victoria a 5 kilómetros, pero el parón permitió que conectaran por detrás un grupo en la subida a Favara.

Fernández atacó ante la indecisión del grupo y cobró una pequeña ventaja de 10 segundos aunque a un kilómetro de meta fue cazado por un grupo lanzado en el que Iván Cobo se mostró más fuerte en el arreón final.

Arrieta acusó en cansancio y se bajó



Después de su brillante título como campeón de España contrarreloj, el navarro Igor Arrieta tenía la ilusión de poder redondear haciendo una buena competición en la prueba en línea. Sin embargo el ciclista de Uharte Arakil del Lizarte no tuvo ayer sus mejores sensaciones y terminó abandonando la carrera. “Me he encontrado muy cansado, hoy me ha tocado sufrir”, comentaba este sábado Arrieta.

El ciclista navarro se va a tomar ahora unos días de descanso después de una primera parte de la temporada -la primera en la categoría- francamente intensa en la que ha conseguido seis victorias. La prueba de Iturmendi, la de Beasain, además de dos etapas y la clasificación general de la Vuelta a Castellón, además de la prueba de contrarreloj de los campeonatos de España.

Arrieta tiene objetivos jugosos en la segunda parte de la temporada. En principio Lizarte tiene previsto acudir al Giro de Aosta, una de las pruebas de referencia del calendario amateur que se disputa en Italia, y también la Ronde d Isard en Francia ya en la parte final de la temporada.

CLASIFICACIÓN

1. Iván Cobo (Cantabria) 3h30:00

2. Marcel Camprubi (Catalunya) a 4

3. Unai Iribar (Euskadi) a 5

4. Juan Diego cano (Murcia) a 5

5. Ramón Fernández (Asturias) a 8

6. Pau Miquel (Catalunya) a 9

7. Javier Ibáñez (Castilla-León) a 9

8. Raúl Rota (Catalunya) a 11

9. Javier Serrano (Madrid) a 11

10. David Martín (Andalucía) a 11

...

29. Diego Uriarte (Navarra) a 9:14