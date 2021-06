Encantados con Igor Arrieta

Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

El pasado jueves, el mismo día que comenzaba la Vuelta a Castellón, hizo un examen de Mecatrónica Industrial de forma telemática. Por la tarde compitió, al día siguiente firmó una victoria de etapa espectacular, repitió triunfo al día siguiente y el domingo aguantó el liderato sin ningún problema. Todo tan normal, como si no hubiera pasado nada, con la naturalidad y humildad de un chaval de 18 años que no tiene pájaros en la cabeza, sino las ideas muy claras. Todo en su primer año como aficionado.



“Llevo casi nueve años en esto y nunca había visto un ciclista de primer año así. Sube muy bien, contrarrelojea muy bien, tiene una visión de carrera impecable... y todo con una humildad, unas ganas de trabajar y de hacer las cosas que te impactan desde el principio”, comentaba ayer Juanjo Oroz, mánager general del Kern Pharma y del equipo Lizarte.



Igor Arrieta venía de hacer muy buenas campañas en las categorías inferiores, no solo en carretera, sino también en ciclocross. Su aterrizaje en amateurs con el Lizarte ha sorprendido a todo el mundo. Por las cinco victorias que suma en lo que va de temporada -ojo estamos hablando de un sub 23 de primer año- General y dos etapas de la Vuelta a Castellón, Clásica de Beasain y el Campeonato Navarro en Iturmendi. Cuatro victorias parciales en solitario. Más podio en carreras tan prestigiosas como el Valenciaga y la Clásica Santikruz en Legazpia.



MADURACIÓN Y VISIÓN



Quienes conviven a diario con él en el equipo Lizarte se han visto sorprendidos por su rendimiento físico, pero sobre todo el poso que tiene en carrera.



“A mí lo que me ha llamado la atención es que es mucho más maduro que lo que suelen ser los ciclistas de su edad. En lo físico, por un lado, pero sobre todo en la visión de carrera que tiene. Es un ciclista que sabe estar donde tiene que estar en el momento oportuno. Y esa es la diferencia entre ganar o no ganar”, comentaba ayer Jon Armendáriz, director deportivo del Lizarte. “Hay gente que tiene esa visión de la carrera innata, que es viva, lista, por naturaleza. Hay corredores que tardan tiempo en ir cogiéndolo y hay corredores que al cuarto año no lo cogen”.



Igor Arrieta ha mamado ciclismo desde su nacimiento. Siguió desde muy niño la carrera profesional de su padre en Banesto y el Ag2r, y también de sus tíos -Ángel y Jon-, que fueron buenos amateurs, y han sido sus apoyos más incondicionales en el asfalto y el barro.



“Yo no recordaba un juvenil navarro que debutara en aficionados con tanta superioridad”, explica Armendáriz. “Al final con los amateurs navarros tienen una evolución más lenta”.



FE EN EL TRABAJO

“A mí una de las cosas que me han llamado la atención es la fe ciega que tiene en el trabajo”, explica Oroz. El uhartearra sigue el plan de trabajo que marca el equipo de preparadores de Lizarte, con Josune Murillo, Xabier Zabalo e Higinio Fernández.



“Es uno más del equipo, es un chico normal que sabe estar y que con la actitud que tiene facilita mucho el trabajo de todos”, explica Armendáriz. “Es un chaval al que no le ha costado trabajar y ayudar a otros compañeros cuando ha hecho falta, y que con toda normalidad agradece a sus compañeros la ayuda para ganar carreras. Es una gozada trabajar con gente así, tan normal, tan de verdad”.

Cinco victorias y objetivos apetecibles

Igor Arrieta es hoy por hoy el amateur español con más victorias, empatado con el británico Toby Perry. Al de Uharte Arakil le quedan objetivos apetecibes, como los campeonatos de España, Aosta y la Ronde L´Isard.



RANKING POR VICTORIAS

Corredor nº victorias

1. Igor Arrieta (Lizarte) 5 (4+1)

2.Toby Perry (La Tova) 5 (4+1)

3. Marc Brustenga (Caja Rural) 4

4. Pablo Castrillo (Lizarte) 2

5.Unai Iribar (Laboral) 2

6. Unai Aznar (Lizarte) 2

7. José D. Martínez (Brocoli) 2

8. Iván Cobo (Lizarte) 2

9.David Martín (Eolo) 2

10. Pau Miquel (Lizarte) 1