Valverde: “Necesitaba una victoria así para mi motivación y mi confianza”

Alejandro Valverde firmó en Estella la victoria número 131 de su palmarés. Llevaba el murciano más de un año sin levantar los brazos en una temporada difícil para él y para su equipo, el Movistar Team, al que no le están acompañando los resultados.

Vaya victoria más bonita.

Muy bonita y muy merecida por todo el equipo Movistar, y no solo por la carrera que hemos hecho aquí. En muchas otras hemos trabajado muy bien y no han acompañado los resultados. Quiero dedicar esta victoria en especial a nuestro masajista Gary Baños, que falleció en un accidente recientemente. Allá donde esté, seguro que la ha recibido con mucho cariño.

¿Cómo habían planteado la carrera?

Sabíamos que iba a ser un día complicado; Astana era el bloque más fuerte y han hecho una gran carrera, controlando desde el principio. Pero creo que nosotros también hemos hecho una buena labor, la pena ha sido la caída de Enric Mas, que espero que no haya sido nada grave.

¿Qué ha pensado cuando se ha visto delante con Luis León y Lutsenko?

Sabía que cuando llegara adelante Luisle no me iba a colaborar, era lo más lógico. Lo veía que venía Lutsenko por detrás muy rápido. He levantado el pie , sabía que la última parte del muro de era la más dura y que tenía que acelerar allí si quería dejarles. Y así lo he hecho. Bajando me ha cogido y yo he ido regulando para llegar hasta él y luego sabía que si conseguía coronar y le dejaba podía ganar. Y en cuanto le he cogido, le he soltado.

Qué bonita victoria y qué necesaria también.

Sí, la verdad es que la necesitaba. Una victoria más que menos no me supone nada, pero ganar aquí lo necesitaba para motivarme y ganar confianza en mí. Es una alegría saber que con casi 41 años, que los cumplo el 25 de abril, todavía estoy ahí ganando carreras de mucho nivel.

¿Cómo está de forma de cara a País Vasco?

En Cataluña ya me vi bien, y después he podido entrenar muy bien. Este triunfo que da alegría y confianza también para País Vasco; ojalá allí nos acompañe el tiempo, de piernas creo que estamos bien y tenemos un gran equipo. Será una vuelta dura desde el primer día con la contrarreloj y luego todos los días hay alguna trampa y mucha montaña. Ya sabemos cómo es País Vasco.

Y con una participación inmejorable.

Sí, eso la va a hacer más dura si cabe. Habrá que ir día a día viendo cómo nos encontramos.

La hoja de ruta de Valverde pasa por País Vasco, dependiendo de cómo acabe hará Valencia, Flecha Valona, Lieja Bastoña Lieja, Andalucía, Mallorca y Murcia antes de pensar en los Juegos.

