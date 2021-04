La emoción interior de Manolo Azcona

Actualizada 04/04/2021 a las 06:00

"No soy muy de llorar, la emoción va por dentro y, aunque no lo parezca, me he emocionado mucho”, comentaba ayer un Manolo Azcona con la voz algo ronca. El veterano director de Zurucuáin, recibió ayer a mediodía, justo antes de la salida, el homenaje por parte del Club Ciclista Estella a toda una vida de ciclismo. Su equipo, el Kern Pharma, fue el último en pasar por el control de firmas. Después, Miguel Induráin y Miguel Ángel García Mitxelena, le entregaron una placa conmemorativa, y dirigió unas palabras a los aficionados, separados por una veintena de metros y doble valla.

“Los reconocimientos siempre son bonitos, te dan cierto empuje, gusta siempre. Y si son premios y reconocimientos de la gente de casa, mucho más. Que haya sido el club de Estella, que es el club de mi casa, mucho mas”, comentaba ayer el técnico de Zurucuáin. “Me ha encantado, y el hecho de que el equipo esté en carrera ya es un premio para nosotros. Vamos a pelear por hacer las cosas bien y tener presencia en carrera, como lo hacemos en todos los sitios en los que corremos, con valentía y con entrega”.

Manolo Azcona estuvo acompañado por Óscar Huarte, el propietario de la empresa Lizarte y mecenas del equipo amateur, y Álvaro Armendáriz, administrador del equipo. Eso sí, no siguió el Gran Premio Miguel Induráin en el coche del Kern Pharma, donde actuó de director Mikel Ezkieta, que estuvo asesorado por Juanjo Oroz por teléfono. Azcona vio la carrera en un par de puntos de la carretera, con más tranquilidad.

PRÓXIMA PARADA, ITZULIA

Kern Pharma no pudo afrontar el Gran Premio Miguel Induráin en las mejores condiciones. Los casos de Covid que han afectado a corredores y miembros del staff durante la pasada Volta a Catalunya han tenido su incidencia en la clásica estellesa.

Aún así, el equipo navarro cumplió en su primera participación en el Gran Premio Miguel Induráin. No metieron a ningún representante en la fuga inicial de seis que marcó buena parte de la carrera, y en la que sí que estuvieron presentes Caja Rural y Euskaltel-Euskadi.

Pero en la segunda parte, cuando la carrera se decidió, los farmacéuticos sí que consiguieron aguantar en el grupo de los elegidos hasta que comenzó la batalla de Erául.

Allí tuvieron la mala suerte de perder a García Pierna en un enganchón. Pero consiguieron meter a Roger Adriá adelante. El corredor catalán terminó en el puesto 17º a menos de un minuto de Alejandro Valverde, y codeándose con los corredores World Tour.

Pero el Induráin ya es historia. A partir de mañana comienza para el Kern Pharma uno de los mayores desafíos de su primer año en categoría Pro Team, la Vuelta al País Vasco. El equipo navarro alineará a Roger Adriá, el navarro Urko Berrade, Raúl García Pierna, Kiko Galván, Marti Márquez, Jon Agirre y José Félix Parra.

Pretender que estén a la altura de los World Tour, que acuden con toda la artillería, es osado. Pero seguro que Juanjo Oroz, que regresará a la dirección en la Itzulia, saca buenos aprendizajes.

Te puede interesar

Te puede interesar