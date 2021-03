Caja Rural-RGA se pone en modo Itzulia

Actualizada 11/03/2021 a las 06:00

La Vuelta al País Vasco, la Itzulia, va a tener en 2021 más equipos que nunca que la consideren como la carrera de casa. Lo será de nuevo para Euskaltel-Euskadi, pero también para Movistar Team, Caja Rural-RGA y el Kern Pharma, que se estrena en la prueba. Es una carrera especial que se prepara de una forma diferente. Algunos ya han empezado. El miércoles, sin ir más lejos, el conjunto cajero supervisó 150 kilómetros de la etapa Hondarribia-Ondárroa, la quinta de la presente edición de la ronda vasca, que se celebrará el 9 de abril.

Caja Rural-RGA aún no ha hecho la selección para la Itzulia. No la hará -de hecho- hasta que pase el Tour de los Alpes. Tiene a sus hombres de referencia -Lazkano y Lastra- concentrados en Sierra Nevada cumpliendo con un ciclo de altura para preparar bien el regreso a la competición en la Coppi-Bartali.

Pero Xabier Muriel reunió a corredores que van a estar seguro en la prueba, como el esprinter Aberasturi, con otros que pueden estar como Amézqueta, Irisarri, Bagüés y jóvenes como el navarro Josu Etxeberria, Barrenetxea o Murguialday y seis corredores del equipo filial.

La expedición verde hizo un entrenamiento de 150 kilómetros, no la etapa en su totalidad (tiene 160), pero pasaron por los puntos calientes de la jornada, con especial atención a las tres ascensiones de la jornada: Mendexa, de 3ª categoría (km. 91), Gontzagaraigana, también de tercera (km. 115,3) y Urkaregi, de tercera y ubicado en el kilómetro 131. “Es la etapa que mejor se puede amoldar a las características de nuestro esprinter, Jon Aberasturi. Y tiene trampas, conocer el terreno es fundamental en estos casos”, comentaban en el equipo navarro.

Caja Rural-RGA afronta unas semanas diferentes, ya que el equipo navarro no ha sido invitado a la Volta a Cataluña. Al margen de la competición que se han buscado, aprovecharán este tiempo para supervisar sobre el terreno alguna etapa más de la Vuelta al País Vasco. Y por supuesto, el trazado del Gran Premio Miguel Induráin, que ha sido modificado en la primera parte del trazado.

Amézqueta: “Quiero llegar y correr País Vasco”



El navarro Julen Amézqueta cumple dos semanas de trabajo desde que retomó la bicicleta. Como se sabe, sufrió una caída en la que se fracturó la clavícula izquierda y la mano derecha, roturas de las que fue intervenido quirúrgicamente. Ayer estuvo con el equipo viendo la etapa.

“Desde que he vuelto a coger la bici las sensaciones son buenas, no tengo molestias”, comentaba ayer el ciclista estellés. “Sé que me falta aún, pero me queda tiempo. Estoy haciendo un trabajo de entranamientos largo con fuerza e intensidad, con dos puntos de carga a la semana. En el Miguel Induráin voy a estar seguro, pero también quiero correr la Itzulia, y creo que puedo llegar en buenas condiciones”.

