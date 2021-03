La artista navarra Miren Asiain Lora diseña el cartel de la Itzulia 2021

Actualizada 10/03/2021 a las 12:30

La artista navarra Miren Asiain Lora, premio Euskadi de Literatura en la categoría de ilustración de obras literarias, ha sido la encargada de realizar el cartel anunciador de la sesenta edición de la Itzulia Basque Country, antes denominada Vuelta al País Vasco, que se correrá entre el 5 y el 10 de abril.

El cartel representa a unos ciclistas descendiendo las curvas de un puerto, sobre un montaña verde.

El diseño ha sido presentado este miércoles en Bilbao en un acto en el que han participado la autora, el consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y el presidente de OCETA, organizadora de la Itzulia, Julián Eraso.

Asiain explicó que cuando comenzó a desarrollar la idea para este cartel pensó en "dos protagonistas, el paisaje y los ciclistas" e imaginó a los corredores "como pequeñas luces, tal vez como si fuesen estrellas fugaces o chispas".

"Me gustó la idea de darles protagonismo a estas dos partes por igual y de crear una imagen con una atmósfera especial que se fue creando sobre la marcha, según avanzaba en esa conversación con la pintura, al igual que estos ciclistas conversan con el paisaje, pedaleando sobre el camino y creando ese espacio particular en el cual uno no es sin el otro", desveló la autora.

Desde hace tres años la Itzulia recuperó la tradición, anterior a la Guerra Civil, de que artistas de prestigio hicieran el cartel de la carrera vasca encargándolo a los premios Euskadi de ilustración Itzulia. Así, Yolanda Mosquera y Asisko Urmeneta precedieron en 2019 y 2020 a Asiain en la elaboración del cartel.

Miren Asiain ha participado en exposiciones en China, Japón, Corea, Italia, España, Argentina, México y Nueva York y ha recibido entre otros los premios Etxepare 2012, por la obra 'Hara!'; el del Catálogo Iberoamericano en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2015 o el Fundación Cuatrogatos 2020.

El pasado año recibió el Premio Euskadi de Literatura en la categoría de ilustración de obras literarias por su trabajo "Un millón de ostras en lo alto de la montaña", un libro "sobre el misterio de los fósiles y la magia de la geología".

