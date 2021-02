Jorge Azanza: “Veo lejano que Euskaltel vuelva al Tour, primero hay que estar en la Vuelta”

Actualizada 07/02/2021 a las 06:00

Jorge Azanza Soto (Alsasua, 1982) afronta una temporada apasionante como director deportivo del Euskaltel-Euskadi. El desafío es conseguir que ASO-Unipublic les invite a la próxima edición de la Vuelta a España. Algo que no fue posible en 2020 porque era su primer año Pro Team, pero que esta campaña se ve como factible.

¿Cómo ha empezado el año Euskaltel?

La idea era empezar muy fuertes, empalmado la concentración de pretemporada con Valencia, las citas del calendario español eran muy importantes para hacer méritos de cara a la Vuelta a España. Nosotros no queríamos dejar en la parte deportiva ninguna duda, y en la primera carrera que hemos corrido en Valencia hemos hecho segundos y tres corredores entre los diez, mejor no se puede hacer. La pena es que la suspensiones nos van a hacer levantar un poco el pie. A partir de la Volta nos toca trabajar duro.

¿Cómo les condicionan las suspensiones?

Mucho. Al final te obligan a improvisar mucho. Nuestra idea era estar fuertes al comienzo, y ahora va a ser seguir un poco. Lo que me fastidia es no tener la certeza de saber qué carreras se van a hacer, y eso te implica estar tira-afloja con los corredores, y eso te crea un estrés extra en el equipo, porque no hay un objetivo claro, hay que resintonizar a la gente... pero bueno, viendo cómo está todo, hay cosas bastante peores, empezando por la salud. Lo importante es que estamos bien, que los patrocinadores confían en nosotros... esto acabará.

En cualquier caso el trabajo no se tira a la basura.

Para nada. Los corredores han hecho muchas semanas de trabajo previo y de mucho volumen, y los valores son los mejores que he visto yo en la historia de este equipo. El ambiente está mejor que nunca, ye so hace que todo fluya más fácil. La cosa es que se nos corta la temporada. Lo importante es centrarse de Cataluña para adelante.

Sabiendo que todo se va a acumular entre abril y mayo.

Sí, luego hay una parte de la temporada superintensa, porque hay doble actividad todas las semanas hasta final de junio.

¿Tiene el equipo que le gustaría tener? ¿Echa de menos a alguien que le hubiera gustado que estuviera o que ha estado?

Al final los que tenían que estar, están. Estoy muy contento con lo que tengo en el equipo. El núcleo es el que quería, para las grandes citas igual hay corredores que están un poco verdes, pero lo bonito y motivante de este equipo es que va formando poco a poco a corredores para que evolucionen.

Este año están cuatro equipos Pro Team en España y la competencia -sobre todo para estar en la Vuelta- es brutal.

Sí, totalmente. Nosotros vamos a intentar que en la parcela deportiva no haya carencias, hay que demostrar que somos un equipo de fundamento de puerta para afuera y de puertas para adentro.

Caja Rural, Kern Pharma y ustedes tienen un perfil similar. Trabajo de cantera, gente joven.

Nosotros, quitando a tres corredores, el resto todos están hechos en casa, muchos de ellos desde júniors. Este equipo es una familia grande, y el tener gente de la tierra facilita la unión. Yo espero que los jóvenes den un paso adelante, me ilusiona, y lo que nos hace falta es tener carreras. El año pasado corrimos muy poco, y lo que te hace dar un paso es competir. El ritmo y el plus te lo dan las carreras.

Parece que la Vuelta a España este año está más cerca que nunca.

Estamos muy confiados. Tenemos un año más de experiencia, hemos seguido las directrices que nos marcan, tenemos un equipo competitivo, un patrocinador que va a estar hasta 2024... soñamos con estar en la Vuelta, aunque sabemos que no va a ser fácil.

Sorprende que hayan fichado a Maté.

Sí, es una apuesta. Es un corredor veterano, que ha dado muy buenos datos físicos en los test. Pero si le hemos fichado es porque e estos veteranos son los que pueden aupar a los jóvenes. Tener un capitán de ruta como él es esencial.

¿Quién tiene que llevar el peso de su equipo?

Bizkarra es un seguro de vida en las etapas duras; Iturria tiene una victoria en una grande... y corredores como Gotzon, Bou, Alonso, Cuadrado son corredores que están dando pasos adelante y yo confío en ellos para el futuro.

¿Qué espera de Ibai Azurmendi?

Que vuelva a ser el que ha sido. Ha pasado por rachas buenas y malas, y yo creo que solo tiene que centrarse en disfrutar y en ser ciclista, el resto lo pone él y muy bien. Ibai tiene que estar muchos años en el ciclismo profesional.

Con Diego López decidieron que cada uno fuera por su lado.

Sí, no congeniábamos, veíamos las cosas de diferente manera. Estaba amargado, y lo mejor es que cambiara de aires para crecer como ciclista. Le deseo lo mejor. Tiene mimbres de buen ciclista.

¿Le gustaría tener más navarros?

Por supuesto, y los tenemos en el punto de mira. A mí me gusta mucho Asier Etxeberria, le estamos siguiendo, pero ha tenido mala suerte en este año. Vamos a seguirle de cerca.

Ustedes tienen patrocinador, como mínimo hasta 2024. ¿Cuál es el siguiente paso a dar?

Tenemos que ir paso a paso, lo siguiente es que los jóvenes sean la base sólida del equipo. Tenemos que seguir confiando en la cantera, y si esto crece en el futuro hacernos con un corredor importante para ir con más objetivos que el dejarse ver.

¿Dará igual que no se haya hecho en Euskadi?

Tenemos que tener el máximo de gente de casa, pero si viene de fuera, vendrá de fuera.

¿Y volver al Tour?

Lo veo lejano, primero hay que correr la Vuelta y darle solidez al equipo.

Te puede interesar

Te puede interesar