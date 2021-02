Caja Rural y Kern Pharma, a la espera de la invitación para la Vuelta

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

La Caja Rural-RGA y Kern Pharma, los dos equipos navarros de categoría Pro Team, han acogido con ilusión y prudencia la inclusión de 23 equipos -una invitación más- en la próxima edición de la Vuelta a España. Los dos pugnan junto con Burgos y Euskaltel por una de las tres wild cards. Hasta que Javier Guillén no facilite los nombres de los tres invitados, algo que se hará a mediados de febrero, solo les queda esperar y tener buena presencia en cuantas carreras participen.

“La suspensión de carreras no nos afecta en el criterio de selección, hasta mediados de marzo no tomaremos la decisión”, comentaba hace unos días Javier Guillén, director general de la Vuelta. El jueves las tres grandes anunciaban que el número de invitaciones se amplía una más. Todo el mundo da por segura la presencia del Burgos -la Vuelta sale de Burgos-, de Euskaltel-Euskadi, que el año pasado se quedó fuera en su primer año como Pro Team. La tercera se la disputarían dos equipos navarros: Caja Rural-RGA y Kern Pharma. Los primeros son fijos desde hace diez años, y de los cuatro es el que mejores resultados obtuvo en 2020. El conjunto de Azcona y Oroz cumple su primer año como Pro Team, y no suele ser habitual entrar en los equipos invitados en el primer año en la categoría. Esa es la política de Guillén con los equipos.

Caja Rural-RGA se tomó la noticia de la tercera invitación con cierto respiro. “Esto es como todo, hasta que no lo ves en un papel y es seguro... pero sí que nos ha dado cierta tranquilidad porque este año con los cuatro equipos las cosas están apretadas”, explicaba ayer Xabier Muriel, director del Caja Rural. “En cualquier caso, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas muy bien y dando motivos para estar en la Vuelta. Los meses de marzo, abril y mayo vana ser muy intensos y lo haremos bien”.

Juanjo Oroz, responsable del Kern Pharma, tiene las ideas claras y sabe cuál es el fondo de la cuestión. “Nosotros vamos a ser fieles a nuestra filosofía y no nos vamos a obsesionar con estar en la Vuelta este año. Vamos a pelear y a dar el 100% en todas las carreras a las que vayamos, intentaremos seguir dando motivos para estar en la Vuelta. Pero que estar en la Vuelta sea una consecuencia del buen trabajo y de la presencia que tenemos en carrera. Allí donde vamos se nos está valorando muy bien”.

