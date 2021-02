Superman López ya entrena con el Movistar Team

El ciclista colombiano Miguel Ángel López ya puede entrenar con su nuevo equipo, el Movistar Team, tras haber dado negativo en un test PCR y dejar atrás el coronavirus, lo que le impidió estrenarse antes y juntos al resto de sus nuevos compañeros.

"Aquí estamos de vuelta. Primer día de 'entreno' y ya tenía muchas ganas de lucir los colores del Movistar. Arrancamos hoy, y a trabajar fuerte", se sinceró en un mensaje en las redes del equipo español.

'Superman' López, superado ya el coronavirus, se ha podidos subir ya a la Canyon del Movistar Team y empieza a preparar una temporada en la que será uno de los líderes del equipo, junto a Enric Mas, Alejandro Valverde o Marc Soler.

‍♂️ @SupermanlopezN ya rueda como Movistar Team: sus primeros entrenamientos en Madrid, en esta galería de @PhotoGomezSport → https://t.co/S4g1ADuc8Z



Miguel Ángel López back on his bike in #MovistarTeam2021 colours - photo gallery → https://t.co/eW3RZIAKAq pic.twitter.com/UfsPuUGJWA