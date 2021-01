La Vuelta a Navarra 2021 también se suspende

Actualizada 12/01/2021 a las 06:00

La Vuelta a Navarra, una de las carreras de referencia dentro del pelotón amateur, no se disputará en 2021. K1T, el club que se hizo cargo de la prueba por etapas en 2016, no cuenta con el apoyo económico suficiente (150.000 euros) por parte de patrocinadores privados e instituciones para sacar la carrera a delante.

En 2020 el confinamiento por la covid-19 hizo saltar por los aires el calendario amateur. También a la Vuelta a Navarra, que contaba con un trazado espectacular, entre las etapas estaba la llegada inédita al Fuerte San Cristóbal en la cima del monte Ezkaba. Pasó la fecha, el confinamiento, pero no se recuperó la carrera.

En 2021 K1T tenía pensado organizar la prueba, en las fechas que normalmente se disputa la carrera (finales de mayo, comienzos de junio), pero vista la situación económica ha desistido y no sacará adelante la prueba. La pandemia ha hecho que varios patrocinadores no dieran su apoyo económico. La carrera tenía un presupuesto previsto de unos 150.000 euros para cuatro o cinco días de carrera, de los que una sexta parte los aportaba el Gobierno de Navarra. La organización no estaba dispuesta a afrontar unas pérdidas de 50.000 euros. Y no tiene sentido organizar una Vuelta a Navarra en malas condiciones.