Actualizada 06/09/2020 a las 06:00

En todos los deportes hay lesiones determinantes, fatales. Para un ciclista la espalda es un punto esencial en la arquitectura del esfuerzo. Si no hay capacidad de hacer bien bisagra, no hay ciclista. A comienzos de 2020, en plena pretemporada, el estellés Julen Amézqueta, que milita en el Caja Rural, se quedó literlamente cuadrado un día que se estaba ejercitando en el gimnasio. Después de hacerse muchas pruebas le diagnosticaron dos hernias discales. La única solución para el problema era pasar por el quirófano. Lo hizo el 24 de febrero, en la Clínica San Juan de Dios. Allí, el doctor Hidalgo le intervino de la L5, S1. Después de 193 días de aquello, Amézqueta tiene la certeza de que puede volver a ser un buen ciclista. Seis meses y nueve días más tarde de la intervención, el estellés conquistaba en Forli (Italia) la clasificación de la montaña del la Coppi-Bartali, una prueba de una semana en la que ha medido de tú a tú con los mejores.

“Estoy muy satisfecho por muchas cosas. Por verme adelante, por verme capaz de luchar por cosas, pero sobre todo porque he tenido que pelear muy duro por conseguir el maillot por mantenerlo, y lo he conseguido”.

Amézqueta conquisto el maillot de la montaña de la Coppi Bartali después de protagonizar una fuga y puntuar en el mítico Monte Carpegna, Madonna di Pugliano y Fiorentino. Afrontó la última jornada con dos puntos de ventaja respecto a O`Connor (NTT) y cinco con Jakobson (Movistar). Por delante tenía tres pasos por Rocca delle Caminante, y consiguió no solo mantener sino consolidar su ventaja.

VOLVER A SER CICLISTA

Cuando Amézqueta salió del quirófano en febrero le comunicaron que el plazo de recuperación estimado era de seis meses. Como pronto en agosto podría empezar a hacer algo. El estellés, que termina contrato con el Caja Rural, se tomó la recuperación como algo más que un trabajo. Hizo toda la rehabilitación médica y como la evolución era positiva, fue cumpliendo con el plan de regreso que ideó Xabier Muriel, el preparador del Caja Rural-RGA.

“He ido haciendo todo lo que me mandaban en la rehabilitación y en el plan de trabajo del equipo. Y lo hacía sin marcarme metas u objetivos a largo plazo. El objetivo era ir mejorando semana a semana, sin pensar en más allá”, comentaba este sábado Julen Amézqueta desde Francia, donde compite hoy. “Primero miré a llegar bien a la concentración del equipo, allí me encontré muy bien, y luego he ido mejorando semana a semana”.

Amézqueta, que no se colocaba un dorsal desde el 10 de agosto de 2019, regresó a la competición en el Tour de Occitania, donde INEOS hizo una exhibición con Bernal y su guardia pretoriana del Tour. Terminó en el puesto 18. “Sabía que iba en buena condición, o eso creía, pero una cosa es entrear y otra correr. Verme adelante con aquella gente y en aquellos puertos fue un subidón”, explica Amézqueta al que le ilusionaría estar en la Vuelta.