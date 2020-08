El sueño joven de Azurmendi

Actualizada 03/08/2020 a las 06:00

En una temporada concentrada en 100 días, como la 2020, y en un equipo con calendario limitado, como es el que tiene Euskaltel-Euskadi, cada carrera que pasa es un tren al que hay que subirse sí o sí. Es lo que hizo el domingo el joven y bravo Ibai Azurmendi, en la segunda etapa del Tour de Occitanie, en Francia, entre Carcassone y Cap de Couverte, con 175 kilómetros. El leitzarra se metió en la escapada buena de la jornada, soñó con hacerse con pelear con el maillot blanco de mejor joven -un escaparate inmejorable-, pero Michal Paluta, un polaco del CCC, se lo arrebató en los esprints intermedios.

“No era mi terreno, pero en una carrera como ésta hay que aprovechar todas las oportunidades, y no me lo pensé”, comentaba el leitzarra del Euskaltel-Euskadi.

Los 175 kilómetros entre la ciudad medieval y Cap de Couverte eran territorio comanche, repechero. Azurmendi se filtró de salida en una escapada de seis corredores. El pelotón dejó hacer, llegaron a tener 8:30 y Azurmendi llegó a ser líder virtual.

PROBAR Y SACRIFICARSE

Vista la compañía que tenía Azurmendi se marcó un objetivo realista, hacerse con el maillot blanco de mejor joven. Algo para lo que tenía que bonificar en los esprints intermedios.

“Quería aprovechar la escapada para luchar por el maillot blanco de los jóvenes. Había bonificaciones, pero un CCC me ha ganado en los esprints intermedios y no ha podidos ser. Por lo menos lo hemos intentado”.

Azurmendi tiene ahora tres segundos de desventaja respecto al polaco Paluta, y Kron, cuatro con Bernal.

El trabajo del equipo del líder y el Cofidis recortó las diferencias. Pero Azurmendi no cejó en el intento. Probó en la Cota de Monesties, de tercera, “A falta de 15 había un puerto y lo he intentado arrancando desde abajo, pero nos han cazado a falta de seris kilómetros y luego les he aguantado hasta falta de tres”, comentaba el leitzarra. “No era mi terreno, pero he sabido sufrir y luchar por buscar algo, mañana (por hoy) lo seguiremos intentando”.

Hoy el Tour de Occitanie vive su jornada más interesante. Una etapa Tour con salida en 163 kilómetros con las subidas a Bales, Peyresourde y llegada en Beyrede, de 10 kilómetros al 7,2%.