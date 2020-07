La Navarra Womens Elite Classic, una clásica blindada contra la covid

Actualizada 24/07/2020 a las 06:00

Si intensa fue la carrera camino de Lekunberri, no se quedó atrás una mañana de locos. A las 7 el equipo CCC-Liv, uno de los más fuertes de la prueba, anunciaba por sus redes sociales que renunciaba “porque los riesgos de salud en Navarra eran demasiado grandes”. Comenzaba a partir de ahí casi siete horas frenéticas para los organizadores de la Navarra Womens Elite Classic.

El Navarra Arena acogió por la mañana la reunión previa a la carrera y la inscripción de los 26 equipos. Para entonces se conocía la baja del CCC (que no aportó ningún PCR ni notificó su decisión a los organizadores) y la petición de The Ciclist Alliance de que se aplicara la normativa Unión Ciclista Internacional (UCI) en lo referente a la seguridad contra la covid-19. K1T, el club organizador de la clásica, exigió el cumplimiento de la normativa que la Unión Ciclista Internacional (UCI) había actualizado apenas hace unos días. Los equipos que quisieran participar en la carrera debían presentar un análisis negativo PCR de cada una de sus ciclistas, así como del staff (directores, auxiliares, etc) en una prueba que debía haber sido realizada 72 horas antes de la Emakumeen Nafarroako Klasikoa.

De acuerdo con esos condicionantes, de los 25 equipos que aspiraban a disputarlas, 15 sí que tenían las pruebas PCR en regla. Fueron los 15 que finalmente tomaron la salida: Mitchelton Scott, Movistar Team, Ale BTC Ljubljana, el Canyon, Trek Segafredo y FDJ pertenecientes al World Tour además de Boels Dolmans, Bepink, Paile KA, Doltcini-Van Eyck, Team Arkea, Charente Maritime, Eneicat, Valcar y Ceratizit.

Los otros 10 que se quedaron fuera no tenían los resultados de las PCR, o porque no se lo habian hecho. Y eso que todos ellos remitieron a la organización un ‘disclamer’ de salud, en los que acataban seguir las normativas de salus locales y de la UCI.



SOLUCIÓN PARA HOY VIERNES

Muchos de los equipos que se quedaron fuera son formaciones pequeñas, de muy bajo presupuesto, para los que hacerse pruebas PCR supone un gasto muy importante en sus cuentas. Pero la norma es la norma, y es igual para todos.

Visto lo sucedido, el IND y la organización le dieron la oportunidad a los equipos que no tenían PCR de hacérselos con carácter de urgencia en la Clínica Universidad de Navarra. Los resultados no pudieron conocerse antes del inicio de la clásica de ayer, pero se espera que para hoy haya un incremento de equipos participantes.

LOS 26 EQUIPOS HABÍAN FIRMADO UN 'DISCLAMER' DE SALUD

El documento, indispensable par participar, exige que se cumpla con las normativas UCI en seguridad

Todos los equipos que solicitaron a participación en la Navarra Womens Elite Classics firmaron para su inscripción un ‘disclamer’ de salud, un documento de un folio -en español o inglés- en el que aseguraba tener los poderes del equipo y que asumía los siguientes seis puntos.

1. Que había leído el reglamento de la prueba.

2. Con respecto a la pandemia (...) todos los miembros de mi equipo siguen las normativas y recomendaciones de la UCI en cuanto a protocolos de actuación y comprobaciones médicas y análisis pertientes.

3. Si en los días de carrera hubiera alguna lesión o cualquier circunstancia que perjudicara gravemente a la salud o la de los que los rodean lo pondré en conocimiento en un plazo no menos a 4 horas.

4. Que dispongo de los seguros médicos y responsabilidad civil exigidos por las federaciones y las normas UCI.

5. Que me comprometo a hacer cumplir las normas y protocolos establecidos por la organización así como mantener un comportamiento responsable (...) Haré seguir a mi equipo las instrucciones y haré acatar las decisiones que tomela organización en términos de seguridad.

6. Autorizo a los Servicios Médicos a que practiquen cualquier cura oprueba diagnóstica (...) Me comprometo a hacer abandonar a uno o varios miembros del equipo si la autoridad sanitaria competente lo estima necesario.

CITA CON OCHO MUROS Y 1547 METROS DE DESNIVEL



Este viernes se disputará la segunda clásica de la Navarra Womens Elite Classic, que tendrá su salida y llegada en Pamplona.

La carrera se pondrá en marcha en la zona del Bosquecillo a partir de las cuatro de la tarde, para a partir de ahí hacer prácticamente la misma ruta que la cicloturista Los Muros del Minero. 122 kilómetros con 1547 metros de desnivel. Ningún puerto, pero si ocho muros. Olaverri, Tiebas (900m con máximos del 13%), Biurrun (650 m con máximos del 21%), Tirapu (3,1 km con máximos del 12% hormigón y brea), Artajona (500 m con máximos del 18%, adoquin), Obanos (475m con máximos del 21%, hormigón y brea), El Perdón (3,1 km con máximas del 9%) y Galar (2,1 km con máximas del 13%, asfalto en mal estado).

Te puede interesar