Bonifazio evita otro triunfo de García Cortina y Schachmann sigue líder de la París Niza

Actualizada 12/03/2020 a las 17:06

En un final agónico en el que el pelotón anuló la fuga a 20 metros de meta, el italiano Niccoló Bonifazio (Direct Energie) se impuso por delante del español Iván García Cortina (Bahrain) en la quinta etapa de la París Niza disputada entre Gannat y La Côte-Saint-André, de 227 kilómetro, en la que el alemán Maximilian Schachmann retuvo el maillot de líder.



Niccoló, de 26 años, encabezó un pelotón que a punto estuvo de perder la opción del esprint, ya que el esloveno Jan Tratnik (Bahrain), uno de los protagonistas en la escapada del día, resistió hasta 20 metros de la raya de meta, momento en que fue rebasado por el italiano, seguido de Iván García Cortina y del eslovaco Peter Sagan.



Emocionante final en una etapa que finalizó con intriga, la más larga de la presente edición, de 227 kilómetros, en la que se invirtió un tiempo de 5h.18.02, a una media de 42,8 kms/hora. Un desenlace que no varió la general, con el alemán Maximilian Schachmann de líder un día más.



El coronavirus asomó la mano en la etapa. El estadounidense Tejay Van Garderen (EF) no tomó la salida por la decisión del presidente de su país, Donald Trump, de anular los vuelos procedentes de Europa. En un recorrido ondulado con 4 cotas la escapada interminable de 4 valientes estuvo a punto de triunfar.



Pronto se animaron Ryan Mullen (Trek), Alexis Gougeard (AG2R), Jan Tratnik (Bahrain) y Anthony Turgis (Direct Energie).La galopada fue controlada por el Bora del líder, interesado en no perder el maillot amarillo de Schachmnann, trabajo que fue compartido con equipos con opciones al esprint, como el Cofidis de Elia Viviani y el Lotto Soudal de Ewan.



En el trayecto se produjeron caídas y varios abandonos, como la del esprinter alemán Pascal Ackermann, el canadiense Michael Woods o el italiano Diego Rosa.



La fuga fue perdiendo fuerza. Mullen, Gougeard y Turgis cedieron a falta de 10 kilómetros de meta, pero resistió el esloveno Tratnik, quien se iba acercando a la línea final paso a paso, pedalada a pedalada, con la marabunta pisándole la rueda.



El héroe sin premio enfiló la recta de meta, la gloria a un paso, pero los "guepardos" terminaron hincando el diente a su presa. El más rápido fue Niccoló, quien a su vez evitó que García Cortina, otra vez entre los mejores, lograra un doblete histórico.



En la general, Shachmann aventaja en 58 segundos al danés Soren Kragh Andersen (Sunweb) y en 1.01 al austríaco Felix Grosschartner (Bora).



La sexta etapa se disputa este viernes entre Sorgues y Apt, con un recorrido ondulado, cuatro puertos de segunda y 2 de tercera en 160,5 kilómetros.