Juan Peralta: “Es el Mundial que más rápido he ido, tengo competición dentro”

02/03/2020 a las 06:00

Juan Peralta viajó ayer por la tarde desde Berlín, sede del Mundial, hasta Barcelona, donde reside en el CAR. El pistard de Figarol trataba de digerir un campeonato del mundo paradójico. Es en el que mejores marcas ha logrado, pero se queda sin Juegos.

¿Qué sensación le deja el Mundial?

Me voy por un lado con buen sabor de boca por la buena marca del 200. Hacer 9.66 es mucho, pero me he quedado a una décima del cuarto, y eso es brutal. Yo lo valoro mucho, es la vez que más cerc