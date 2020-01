Óscar Rodríguez: "Quizá mi camino sea el de cazar etapas y disputar carreras de una semana"

08/01/2020 a las 06:00

A Óscar Rodríguez Garaicoechea, de 24 años, el azul celeste de Astana le sienta bien. El burladés sigue su puesta a punto para estrenarse en el World Tour. En su horizonte, el Giro de Italia. ¿Cómo lleva la pretemporada?

El tiempo no nos ha acompañado especialmente por casa, pero cuando he estado con el equipo entrenando por Calpe, muy bien. Estoy contento, la preparación va muy bien. Se le ve fino.

No estoy mal. En la primera concentración de Calpe no nos dieron mucha caña,

Etiquetas Luis Guinea

