Actualizada 25/12/2019 a las 19:39

El exciclista Pedro Delgado ha afirmado este miércoles 25 de diciembre, en Segovia, que el futuro del ciclismo en España se encuentra "estable" en cuanto a grandes corredores y ha pronosticado que Alejandro Valverde será la "gran baza" en Tokio.

Tras participar en la tradicional 'Carrera del Pavo', para bicicletas sin cadena, que se disputa en Segovia cada 25 de diciembre desde 1935, ha señalado a los periodistas que, por un lado "el equipo Movistar ha hecho una apuesta por la juventud con Mar Soler y Enric Mas, como hombres para la general".

El ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España ha añadido que, por otro lado, "Mikel Landa se va al Bahrain McLaren, a ver si consigue triunfar".

En opinión de Delgado, "el número uno, por el que no pasan los años, es Alejandro Valverde, que va a cumplir 40 años, y sigue siendo referencia en cuanto a victorias españolas". "Vamos a ver en los Juegos olimpicos de Tokio, es nuestra gran baza, hay posibilidades de que lo logre", ha reflexionado.

No obstante, el exciclista segoviano y comentarista de TVE ha advertido que "hay una nueva generación de corredores extranjeros que vienen muy fuertes, como son los belgas y franceses".

Sobre el trazado de la Vuelta Ciclista a España de 2020, el popular 'Perico' ha explicado que, "no es una vuelta realmente, viene siendo algo típico en las grande vueltas, por quitar los días de traslados de los equipos, arrancar en Holanda y tocar cuatro países".

Como etapas estratégicas, Delgado ha explicado que habrá una etapa clásica de alta montaña en el Pirineo, en Francia, con el Tourmalet, para continuar por todo el norte español, desde el País Vasco a Logroño, Huesca, Santander, Asturias y Galicia, entrando depués en Portugal".

A su juicio, esta Vuelta a España "cumple con el perfil, muy montañosa, nerviosa en los finales de etapa de puertos duros, como el Tourmalet, y el fin de semana en Asturias, con La Rapona y el Angliru, que son los que dictarán sentencia".

En relación a los atropellos a ciclistas, Pedro Delgado ha subrayado que "todo lo que acontece en una carretera al final deja unas víctimas, aunque tengo la sensación de que cada vez se respeta más al ciclista, lo que no quita que haya un desalmado que pueda provocar unas lesiones que se pudieran evitar, es lo que hay en el tráfico".

"Llevamos un par de años estancados" sobre la legislación al respecto, y "como está el Gobierno estancado hay bastantes cosas frenadas, pero lo importante es la concienciación que debe tener un conductor de un vehículo a la hora de ver a un ciclista para no ponerse nervioso y hacer un adelantamiento normal", ha reflexionado.

Delgado se ha referido a su participación en el proyecto de la ONG Holystic Pro África, donde han llevado bicicletas a Etiopía y, al hilo de ello, han realizado recorridos en bici, lo que ha definido como "una experiencia muy bonita porque ves que el deporte no tiene fronteras".

"El material en esos países es muy deficiente, hicimos una labor solidaria que engloba a muchos deportes, algo muy positivo, no es un esfuerzo ir allí, pero cuando vuelves te das cuenta que vivimos una sociedad muy estresada, seguiremos yendo los próximos años", ha referido.

Delgado anotó este miércoles una peor posición que en otras ocasiones en la Carrera del Pavo.

"He bajado a toda velocidad y me he encontrado en la zona del enlosado, en el Acueducto, he trazado muy abierto y he tenido que frenar, lo que me ha restado un poquito de inercia desde abajo", ha detallado.

"Es una clásica que no hay que faltar, hacía muchos que no llegaba tan mal como hoy, los años van pasando, aunque dicen que esta es una carrera de experiencia, es un clásico para Segovia, ha habido muchos participantes y muchísimo público, un día de fiesta para la gente del deporte y los aficionados", ha concluido.

