Unzue no descarta a Landa "para cualquier objetivo"

Eusebio Unzue, director del Movistar, no recuerda en sus 37 años en la carrera francesa "un Tour más igualado" y asegura que Mikel Landa "puede tener su parcela de gloria" en un Tour que puede ofrecer aún "lo nunca visto".



"Los Pirineos han sido el elemento depurador, ya se ha descartado gente de la general y hay 7 corredores igualados. La diferencia la marcará la resistencia en una tercera semana exigente, la dureza de los 3 últimos días, con puertos por encima de los 2.000 metros. Nadie sabe quien es el favorito".



Unzue, que no descarta a Landa "para ningún objetivo", afirmó en el hotel de Nîmes donde descansa la escuadra española que en sus 37 años de presencia en el Tour, no recuerda "un Tour como este". "No recuerdo un Tour como éste, tan igualado, de resultado tan incierto a una semana del final, es divertido. Creo que queda una semana para soñar. En los últimos años muchos pensábamos que el objetivo era ser tercero, y ahora 4 equipos sueñan con ganar".



Unzue precisó que el Ineos no domina como el Sky de los últimos años, y ese es un factor clave en el desarrollo del Tour. "No tienen un gran líder, pero están bien colocados con dos hombres con opciones, pero nosotros tenemos nuestras bazas", advirtió.

"No descarto a Landa para ningún objetivo, le puede tocar gloria, hay sitio para él. En 40 segundos hay corredores importantes, el más fuerte Pinot, Alaphilippe da síntomas de cansancio, Buchmann es la sorpresa y a Kruijswijk ya le conocemos, perdió el Giro por una caída".



Unzue recalcó que Landa no teme a nadie y que el Tour dará alguna sorpresa. "Mikel no teme a nadie, no sé qué puede pasar, pero no esperaremos a ir a rueda. Mikel tiene confianza, este Tour está vivo y quedan tres etapas buenas. Podemos ver lo que nunca hemos visto en el Tour".

