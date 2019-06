Induráin: "Este Tour está más abierto pero no hay muchos para ganarlo"

Actualizada 28/06/2019 a las 14:01

El exciclista Miguel Induráin, quíntuple ganador del Tour de Francia, afirmó que la edición de este año de la carrera francesa está "más abierta" por las ausencias de corredores como Chris Froome o Tom Dumoulin, pero destacó que "no hay muchos para ganarlo".



"Es un Tour más abierto porque Froome y Dumoulin no llegan a la salida y abren un poco más el abanico de posibilidades", manifestó el excorredor navarro.



Induráin destacó no obstante que paga ganar el Tour "tienes que ser un corredor hecho, con experiencia y tienes que defenderte en todos los terrenos" y, en este sentido, indicó que "no hay muchos para ganarlo".



A su juicio, la carrera "irá de otra forma" y podría "cambiar a la hora de correr sobre todo los primeros días".



En esta edición se cumplirán 25 años del Tour que Induráin ganó en 1994, "algo importante" en su carrera en un año en el que también logró batir el récord de la hora en el velódromo de Burdeos (Francia).



Induráin estaba invitado a asistir a la contrarreloj de Pau, pero no podrá acudir al coincidir con la marcha cicloturista 'La Induráin' el 20 de julio, prueba no competitiva que correrá en su distancia larga de 180 kilómetros.



"Salgo con la bici. Hago algunos eventos, hace poco la Quebrantahuesos. Hago mis kilómetros, pero no todo lo que quisiera, aunque para andar a mi ritmo no hay problema", señaló Induráin.

