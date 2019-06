Indurain: "Landa es de los corredores a la antigua, capaz de lo mejor y lo peor"

Actualizada 11/06/2019 a las 08:59

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain afirmó que el corredor del Movistar Team Mikel Landa es un "corredor a la antigua, capaz de hacer lo mejor y lo peor", aunque confía en que el cuarto puesto logrado por el alavés en el Giro alimente su moral para afrontar un Tour de Francia "para escaladores".



"Landa es de los corredores a la antigua, que cuando está inspirado es capaz de hacer lo mejor y cuando no se centra, no cuentes con él. Es su carácter. Los corredores así son capaces de hacer lo mejor o lo peor. Ha sido importante que cogiera confianza en el Giro y de cara al Tour habla de que está en buena forma y de que lo va a hacer bien", manifestó.



Miguel Indurain confía en que Landa supere el lastre físico de los meses anteriores para brillar en el próximo Tour, del 6 al 28 de julio, y en el que podría volver a compartir el liderato con Alejandro Valverde y Nairo Quintana.



"Froome es el máximo favorito. Ahora va todo el mundo. Los que no han hecho el Giro, los que se han caído como Dumoulin o los que ya lo centraban todo en el Tour como Thomas o Froome. Es una oportunidad para los escaladores porque no hay prácticamente contrarreloj. La plantilla de buenos corredores que va es importante", dijo en alusión a los favoritos al podio en París.



Respecto al pasado Giro, Indurain, que participó este domingo en la decimoctava edición de la marcha cicloturista Rotor Sierra Norte by Santander, lamentó que Movistar empezó "un poco justo" y que la baja de Alejandro Valverde lo "descentró un poco". "No sabían por quién apostar y les costó un poco arrancar. Mikel siguió su estilo, a veces centrado, otras le cuesta y parece que ha acabado centrado y ahora quiere ir a por el Tour", analizó.



En este sentido, se declaró "sorprendido" por el triunfo del 'movistar' Richard Carapaz. "Era uno de los hombres que estaba ahí, pero para ganar no lo veía. Ha gestionado muy bien la presión de la última semana. El año pasado ya hizo cuarto. Es un corredor que va a más y las contrarrelojes es lo que se le atraganta un poco, pero ha sobrevivido a este Giro", señaló.



La victoria de Carapaz fue, según el campeón navarro, la de un 'superviviente' a las caídas y a la mala suerte, que "ha truncado muchas expectativas". "Roglic llevaba una temporada muy intensa y la última semana se le ha hecho larga como el año pasado a Yates. Nibali ha estado bien y de Carapaz pensaba que iba a pasar apuros. Pero el equipo lo ha llevado centrado por la experiencia que tiene", destacó.



Miguel Indurain, Embajador de la iniciativa 123aCorrer de Banco Santander, participó este sábado en un entrenamiento junto a la prensa especializada por la Sierra de Madrid en el que ascendió los puertos de Morcuera y Canencia. El domingo disputó la decimoctava edición de la marcha Rotor Sierra Norte by Santander, patrocinada por la entidad financiera, en la distancia de Medio Fondo, de 85 kilómetros.



En el entrenamiento del pasado sábado Indurain estuvo acompañado por un grupo de periodistas, algunos de los cuales con los que el excorredor navarro ya coincidió en la Vuelta 123 Indurain, que enlazó en junio del pasado año Santander y Madrid en solo cuatro etapas.

El minipelotón liderado por Indurain partió desde Miraflores de la Sierra antes de afrontar la ascensión al Puerto de la Morcuera y atravesar Rascafría, Lozoya, Canencia, y la subida final al Puerto de Canencia previa al descenso hasta regresar a Miraflores.

Tour de Francia

