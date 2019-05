Mikel Landa: "Espero seguir creciendo y ser parte de la carrera"

Actualizada 27/05/2019 a las 14:41

El ciclista español del Movistar Team Mikel Landa ha manifestado este lunes, en la segunda jornada de descanso del Giro de Italia, que espera "seguir creciendo" en la carrera, que afronta su tercera y final semana con su compañero Richard Carapaz con una 'maglia rosa' que confían en defender bien apoyados en la "condición" que tiene el ecuatoriano.



"Seguro que en algún momento le puedo ayudar, Mortirolo es un puerto muy exigente. Todo lo que podamos hacer durante el día va a acumular fatiga. Con la condición que trae 'Richi' y los buenos recuerdos que me trae a mí el Mortirolo esperamos defendernos bien", comentó en rueda de prensa de cara a la siguiente etapa, este martes.



Landa, segundo en la etapa del Giro de 2017 que pasó por la mítica cima de los Dolomitas, aseguró que intentará ayudar a su compañero a retener la 'maglia rosa' y que confía en seguir mejorando. De momento, el vasco está quinto en la general a 3:15 del ecuatoriano.



El alavés cree que el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) será el rival a batir, estando tercero a 1:47 de Carapaz y con un minuto perdido respecto a Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo con 47 segundos perdidos respecto al ecuatoriano. "Habrá que tenerle cerca y mirar a los demás", advirtió.



"Cualquier día puede ser bueno o malo, el Giro no avisa, cualquier día se te puede atragantar. Hay que ir día a día, pero pensando siempre en que te viene otro por delante. A mí me parece más favorito Nibali, porque ya ha ganado cuatro 'grandes', pero Roglic es un rival muy fuerte", destacó de los candidatos al triunfo final.



"Va a ser difícil dar un pronóstico. Espero seguir creciendo, esta semana me he encontrado mejor y con el día de descanso de hoy espero dar un paso más, o mantenerme, ser participativo en la carrera y ser parte de ella", remarcó Landa sobre lo que espera a nivel individual.



UNZUÉ: "CARAPAZ ES AHORA MÁS CAUTELOSO Y SABE MEDIR SUS ESFUERZOS"



Por su parte, el director del Movistar Team, Eusebio Unzué, consideró que Richard Carapaz ha evolucionado y que está más preparado para afrontar una vuelta grande como es este Giro que ahora mismo lidera.



"Su perfil de corredor es muy agresivo, siempre es hombre de ataque. Es ahora cuando ha empezado a descubrir su potencial como corredor para hacer clasificaciones de carrera de una semana o de grandes vueltas, como el año pasado que descubrió el Giro de Italia", afirmó.



Además, opinó que el ecuatoriano "comienza a ser más cauteloso y a medir sus esfuerzos". "Eso nos ha llevado a que con su nivel y con su regularidad tenemos a este hombre de 'maglia rosa' y liderando con motivo, nada se le ha regalado", destacó de su pupilo.



Por ello, el navarro dejó claro que Carapaz se ha convertido "por méritos propios" en uno de los "grandes favoritos" para ganar este Giro. "El equipo está siendo impecable en la elección de momentos y en su comportamiento, esperamos que con la ayuda de todos seamos capaces de luchar para que este rosa continúe en el equipo", manifestó.

