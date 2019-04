03/04/2019 a las 06:00

No hace muchos años le seguí a Xabier Zandio en la contrarreloj de la Vuelta al País Vasco dentro del coche de su equipo, el Team Sky. No fue buena idea pasar del ciclismo juvenil o del ciclismo de ultrafondo al coche de la escuadra británica. Ciclismo a ‘cámara rápida’, a toda velocidad. Aquella crono tenía varias bajadas imposibles, marca de la ronda vasca que me hicieron bajar la ventanilla del Jaguar del Sky para gritarle al bueno de Xabi aquello que le chillaba hace años desde el Citroën BX del Cafenasa: “¡Que bajes más despacio, para, para!”. Director y auxiliar se partieron de risa, en inglés, eso sí.

Hay cosas que sorprenden dentro del ciclismo. A mí me llama la atención cómo alguien puede hacer 900 kilómetros en 24 horas, como el austriaco Strasser en el Campeonato del Mundo de Borrego Springs (California). Aquí cerca, en Etxauri, algunos profesionales, Xabi Zandio a la cabeza, se pimplan la subida en 16 minutos. Ante estos datos, lo mejor es acercarse, verlos y disfrutar.



El ciclismo de elite, en cualquier modalidad, sorprende por todo. Por los tiempos, por las subidas y por las bajadas que realizan; también por el dominio que tienen los profesionales de la bicicleta, que se convierte en una extensión más de su cuerpo. Hacen de una forma sencilla maniobras complicadas como repartir 8 botellines en un pelotón a mil por hora o ponerse el chubasquero en pleno descenso y con viento racheado. Todo parece fácil.

Este sábado se celebra el Gran Premio Miguel Induráin, única carrera de ciclismo profesional que tenemos en Navarra. Ciclismo a ‘cámara rápida’. Buena participación, un recorrido cómodo para ver, con los últimos pasos por Estella, y, cómo no, sus tramos de sterrato, que de momento no son muchos, dos y cortos. En mi pelea diaria con el potenciómetro por los puertos de Tierra Estella, Guirguillano, Arradia, Alloz, Lezáun, veo cada vez más pistas, caminos rurales de hormigón o de tierra compactada. No tardaremos en contar con más kilómetros de sterrato en esta carrera.

Esta prueba perdura en el tiempo por la voluntad y la entrega total y completamente desinteresada del Club Ciclista Estella. No sólo la mantiene año tras año, en una época en la que van desapareciendo pruebas del calendario, sino que han conseguido mejorar y darle una personalidad propia, con un recorrido diferente y una participación que mejora.

Ciclismo profesional o de ultrafondo da igual. Al final se trata de ir lo más rápido posible en los 186 kilómetros del Gran Premio Miguel Induráin o en los 800 que haré en tres semanas en la Race Across Italy.

En septiembre, la Vuelta a España regresa a Urdax. La gente de allí, que ha conseguido la etapa para Navarra, me ha propuesto hacer el recorrido tres veces seguidas el día anterior a la llegada de los profesionales, algo más de 500 kilómetros. He dicho que sí, claro. A este tipo de propuestas no te puedes negar. Lo haré todo lo rápido que pueda, como el pelotón de la Vuelta al día siguiente. Si alguien quiere seguirme, está invitado al equipo de apoyo y, tranquilos, mis bajadas no son trepidantes y para nada imposibles, pero lo amaneceres en la bici, esos, los ‘pros’ se los pierden.

