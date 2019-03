Primoz Roglic (Jumbo-Visma) arrebata la Tirreno Adriático a Adam Yates por un segundo

Actualizada 19/03/2019 a las 18:03

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) es el nuevo ganador de la Tirreno Adriático al arrebatar la 'maglia azzurra' a Adam Yates (Mitchelton-Scott) en la contrarreloj final en San Benedetto del Tronto, de 10,05 kilómetros, e imponerse por un único segundo en la general, mientras que el belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) fue el ganador de la 'crono'.

Estuvo en un puño. Parecía en el primer ecuador de la etapa que Yates, muy bien colocado sobre su bici, sería capaz de retener el liderato, pero en los últimos kilómetros la diferencia, de apenas 7 segundos en el punto de control, creció hasta los 26 segundos entre Yates y Roglic, que le superó por un escaso segundo de margen.

Yates no pudo con la presión de verse cada vez más cerca de perder la 'maglia azzurra'. La recta final se le hizo interminable y no pudo sacar fuerzas de flaqueza para poder acudir al podio final como ganador. El británico sigue buscando un triunfo final en una vuelta histórica, ya que tiene una Clásica de San Sebastián como máximo logro.

Yates finalizó en 48ª posición la contrarreloj a 39 segundos de Campenaerts, algo peor que un Jakob Fuglsang (Astana) que no hizo un buen tiempo a tenor de que, partiendo como tercero en la general y a 35 segundos del británico, no pudo luchar por la general. Roglic, con su 11ª posición, fue el único que respondió a las expectativas, pese a no ser la 'crono' de su vida tampoco.

En cuanto a la etapa, buena parte de la misma estuvo en manos de Victor Campenaerts (Lotto Soudal), con un tiempo de 11:23 para el belga, y nadie pudo arrebatarle el triunfo final. Ni Alberto Bettiol (EF) ni Jos Van Emden (Jumbo-Visma), segundo y tercero a 3 y 4 segundos en una 'crono' mala para un especialista como Tom Dumoulin (Sunweb), séptimo a 8 segundos de Campenaerts.

Campenaerts, que intentará lograr el 'récord de la hora' los próximos 16 y 17 de abril en Aguascalientes (México), coge confianza con este triunfo en la Tirreno de cara a ese reto, en el que buscará superar los 54,526 kilómetros que hizo el británico Bradley Wiggins en 2015.

CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Victor Campenaerts (BEL/Lotto Soudal) 11:23.

2. Alberto Bettiol (ITA/EF Education First) a 3.

3. Jos Van Emden (HOL/Team Jumbo-Visma) 4.

4. Sebastian Langeveld (HOL/EF Education First) 6.

5. Yves Lampaert (BEL/Deceuninck-Quick Step) 7.

-General.

1. Primoz Roglic (SVN/Team Jumbo-Visma) 25h28:00.

2. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) a 1.

3. Jakob Fuglsang (DIN/Astana) 30.

4. Tom Dumoulin (HOL/Sunweb) 1:25.

5. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) 2:32.

