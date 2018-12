Pascual Momparler, nuevo seleccionador nacional de ciclismo en ruta

Actualizada 14/12/2018 a las 19:38

El técnico castellonense Pascual Momparler se ha convertido este viernes en el nuevo seleccionador español élite de carretera, según ha informado la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en un comunicado, dando relevo Javier Mínguez, que llevaba en el cargo desde el año 2013.

El técnico de Villanueva de Castellón, que forma parte de la Dirección Deportiva de la RFEC desde hace cinco años, asumirá el cargo el 1 de enero de 2019 tras haber ejercido como seleccionador nacional Junior (2013-2017) y Sub-23 de carretera, de ciclocross, así como de ayudante de Javier Mínguez durante el periplo de éste como seleccionador.

"Los triunfos de Rubén Fernández y Marc Soler en el Tour del Porvenir o la medalla de Plata de Felipe Orts en el Mundial de Ciclocross sub-23 de 2017 son solo algunos de los frutos del trabajo y dedicación de Pascual Momparler durante estos seis años que bien le han acreditado para asumir la responsabilidad del combinado élite masculino de carretera", recuerda la RFEC en el comunicado que anunció su nombramiento.

Momparler llega después de la no renovación de Mínguez, quién había llevado a España al oro con la victoria de Alejandro Valverde en el último Mundial. Sin embargo, la RFEC decidió no mantener en vigor su relación y el pasado 21 de noviembre confirmó su adiós a la Federación.

Un mes antes de que se certificase la no continuidad de Mínguez, aseguró que con su actual salario no continuaría en el cargo. "A este precio no sigo. A partir del próximo 31 diciembre dejo de ser seleccionador. Tal cual", dijo en una entrevista a Europa Press.

"El que sepa ahora que estuve dos años sin cobrar dirá: 'Mínguez es tonto'. Llega un momento en que tienes que parar y entonces, dices 'adiós'. He colaborado a sanear una deuda de la federación, que yo no he hecho", manifestó.

MOMPARLER: "ES UNA GRAN SATISFACCIÓN"

El nuevo seleccionador afirmó que es una "gran satisfacción" que hayan confiado en él "tras varios años trabajando con las categorías inferiores". "Esta designación es una alegría enorme y un inmenso premio a todo el trabajo efectuado en este periplo. Por ello, quisiera agradecer la oportunidad brindada al presidente, José Luis López Cerrón", indicó el técnico castellonense tras su nombramiento.

La RFEC detallará durante la primera semana de enero cuál será la estructura definitiva de la dirección deportiva del área de carretera en sus distintas categorías de cara a la temporada 2019, finaliza en su nota.

