Sky anuncia que abandonará el ciclismo al final de la próxima temporada

La compañía de televisión Sky, patrocinador principal del poderoso Team Sky durante la última década, ha anunciado que abandonará el ciclismo al final de la temporada 2019, poniendo en entredicho el futuro de uno de los equipos más exitosos en la historia de este deporte.



Este anuncio supone el fin de una época para un equipo que, a falta de disputar su último año en el ciclismo profesional, acumula un botín de 322 victorias, entre las que se incluyen ocho 'grandes', otras 52 carreras de etapas y 25 carreras de un día.



La unión entre Sky y la federación británica, British Cycling, comenzó en 2008 primero con el ciclismo en pista. Dos años después, el equipo salto al ciclismo en ruta con el objetivo principal de que un ciclista británico ganara el Tour de Francia por primera vez. El éxito llegó en 2012 con Bradley Wiggins, anticipo de los posteriores triunfos en la 'grande' gala de Chris Froome (2013, 15, 16 y 17) y Geraint Thomas (2018), el último en lograrlo. Tan solo Vincenzo Nibali (2014) ha podido inmiscuirse en este dominio durante los últimos siete años.



La decisión de Sky de retirarse del ciclismo a finales de 2019 se enmarca dentro de la estrategia global de la productora 21st Century Fox, que está viviendo una época importante de cambios y uno de ellos será no seguir apoyando al deporte de la bicicleta.



El director del Team Sky, Dave Brailsford, recordó que el equipo nació "con la ambición de construir un equipo limpio y ganador alrededor de un núcleo de pilotos y personal británicos". "El éxito del equipo ha sido el resultado del talento, la dedicación y el arduo trabajo de un grupo extraordinario de personas que se han desafiado constantemente a escalar nuevas alturas de rendimiento. Nada de esto hubiera sido posible sin Sky. Estamos orgullosos del papel que hemos desempeñado en la transformación de Gran Bretaña como una nación ciclista en la última década", destacó en un comunicado.



Respecto al futuro del equipo más allá de 2019, su directo explicó que tienen "una mentalidad abierta sobre el futuro y el potencial de trabajar con un nuevo socio, en caso de que se presente la oportunidad adecuada". "Todavía no hemos terminado. Hay otro emocionante año de carreras por delante y haremos todo lo posible para lograr más éxitos en 2019", añadió. Por su parte, el director ejecutivo de Sky's Group, Jeremy Darroch, destacó que "el final de 2019 es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo en la historia de Sky" y que la compañía pase a centrarse en "iniciativas diferentes" y alejadas del ciclismo.



"Me gustaría rendir un homenaje especial a Dave Brailsford y al inmenso talento del equipo de ciclistas y personal que ha reunido en Team Sky. Lo que han logrado juntos ha ido más allá de los sueños de muchos hace unos años. Le damos las gracias por unirse a nosotros en este viaje y esperamos poder disfrutar juntos de nuestra última temporada de carreras", deseó.

