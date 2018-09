Valverde: "Es la victoria de toda la gente que me quiere, no podía fallarles"

Actualizada 30/09/2018 a las 17:38

El ciclista español Alejandro Valverde ha asegurado que su victoria en la prueba en ruta del Mundial es la de "toda la gente" que le "quiere", y ha reconocido que siente una "emoción increíble" después de "muchos años luchando" por enfundarse el maillot arcoíris.

"Esta victoria es de toda la selección, de toda la gente que me quiere. Estoy sin palabras, no me lo creo", señaló entre lágrimas a la organización nada más pasar la meta en Innsbruck (Austria), donde explicó que siente una emoción increíble". "Quedar campeón del mundo era un sueño para mí. Muchas veces he quedado cerca, llevaba seis medallas, ninguna de oro, y esta la he podido conseguir", continuó.

El murciano alcanza el culmen de su carrera deportiva después de muchos años de lucha. "Es increíble, son muchos años luchando y al final se ha conseguido. Tengo que agradecérselo a la selección, que ha estado de diez, en todo momento atenta. He sabido estar ahí, he controlado mi distancia para el sprint y he podido vencer. Es algo increíble", apuntó.

"Sabía que no tenía que fallar, que tenía que estar ahí y me he dicho 'no puedo fallarle a la gente, a la selección', que ha estado en todo momento al cien por cien conmigo. Le doy las gracias", prosiguió.

Por último, el de Las Lumbreras analizó los últimos kilómetros de la cita, en los que se disputó el triunfo con francés Romain Bardet, el canadiense Michael Woods y el holandés Tom Dumoulin. "Ha sido un sprint muy largo. Me han dejado toda la responsabilidad a mí y cuando quedaban 300 metros ya he arrancado y dije 'esta es mi distancia, a tope hasta meta'. Al final, lo he podido conseguir", finalizó.

