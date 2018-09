29/09/2018 a las 06:00

El leitzarra Ibai Azurmendi intentó ser protagonista en el Mundial sub 23 celebrado en Innsbruck. El navarro de la Fundación Euskadi probó con un ataque en solitario desde lejos, a 62 kilómetros de meta, y consiguió abrir un hueco de apenas 15 segundos hasta que poco después fue neutralizado por el pelotón. El navarro terminó en el puesto 36º a más de cinco minutos del ganador. “Ha sido un Mundial durísimo. Como Barceló no iba bien, tenía libertad y lo he intentado desde lejos,

