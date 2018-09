El equipo Caja Rural ficha a Jon Aberasturi y Matteo Malucelli para 2019

Actualizada 26/09/2018 a las 11:34

El conjunto Caja Rural-Seguros RGA ha hecho oficiales este miércoles los fichajes del vitoriano Jon Aberasturi y el italiano Matteo Malucelli de cara a la próxima temporada, después de que ambos hayan cosechado importantes triunfos durante este 2018.



"2018 era un año para demostrar que también podía disputar carreras en Europa y lo he cumplido. He elegido Caja Rural-Seguros RGA porque es un equipo con historia, que me puede dar una consolidación como sprinter. Mi objetivo es aportar alguna victoria al equipo, mostrarme regular durante todo el año", afirmó el sprinter vasco, que ya acumula once victorias como profesional, la última en la primera etapa de la Vuelta a Aragón. Tras un paso fugaz por la élite con Euskaltel-Euskadi, Aberasturi completó dos buenas temporadas en Asia con el Team Ukyo antes de regresar este año a Europa con Euskadi-Murias, dejando muestras de su velocidad en la Vuelta a España.



El italiano Matteo Malucelli también confesó haber elegido Caja Rural-Seguros RGA porque "es el equipo adecuado" para continuar su "crecimiento como ciclista". "Estoy muy contento de mi elección. Estoy satisfecho con la temporada que he hecho, con 7 victorias y 16 podios gracias a mi final al 'sprint'. Intentaré dar el máximo, sobre todo en aquellas pruebas que mejor se adapten a mis características y aportar victorias a Caja Rural-Seguros RGA", agregó. Este joven velocista nacido en Forlí aterriza en el cuadro navarro después de dos buenas temporadas en el Androni Giocattoli y otras dos en conjuntos Continentales, con los que ya logró un triunfo de etapa en Vuelta a Portugal. También disfrutó de una victoria de etapa en la pasada Vuelta a Aragón.

