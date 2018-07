El ciclista del Movistar José Joaquín Rojas abandona el Tour tras una caída

El ciclista español José Joaquín Rojas (Movistar Team) y el australiano Richie Porte (BMC Racing Team) han abandonado este domingo el Tour de Francia a causa de una caída en el kilómetro 7 de la novena etapa, disputada sobre 156,5 km. entre las localidades de Arras Citadelle y de Roubaix.



El abandono de Rojas supone una baja sensible desde ahora hasta la meta final en los parisinos Campos Elíseos para el equipo Movistar, que está liderado por los también españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa junto al colombiano Nairo Quintana.

#TDF2018 We can confirm that @richie_porte is on his way to hospital for examination. No one could have imagined this is the way Stage 9 would have started but we still have 7 riders in the race and we are behind them 100% of the way. pic.twitter.com/lsgEcNk1g9