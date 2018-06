La Extreme más 'suave' de los últimos años

Las Bardenas Reales de Navarra volverán a ser el escenario por el que mañana domingo el pelotón ciclista formado por cerca de 1.500 valientes pedaleará por sus caminos y senderos con motivo de la XX Extreme Bardenas, organizada por el Club Ciclista Arguedano.



El polideportivo volverá a acoger la salida de esta multitudinaria prueba no competitiva, a las 8.30 horas, que vuelve al domingo tras dos ediciones en sábado por problemas de infraestructura. Para esta edición, la organización ha optado por darle un carácter más popular a la marcha, de ahí que la distancia sea de 94 km, y el desnivel acumulado supere ligeramente los 700 metros. No obstante, será el calor el que ponga la mayor dificultad en esta edición, ya que se esperan temperaturas cercanas a los 33 grados en el tramo final de la prueba y escaso o nulo Cierzo.

No obstante, la Extreme volverá a circular por los parajes áridos, cabezos y barrancos característicos de la zona en busca del sucesor de Adrián Marín, el arguedano que venció en la pasada edición.



LLAMAMIENTO A LA LIMPIEZA



Los participantes podrán recoger sus dorsales la tarde del sábado en el polideportivo, de 17 a 20.30 h.; y el domingo, de 6.30 a 8 h. Justo después de que finalice la entrega de dorsales, a las 8.30 horas, se dará la salida a la cicloturista, que contará con cerca de 200 voluntarios. La organización hace un llamamiento al cuidado de las Bardenas, Parque Natural y Reserva de la Biosfera, por lo que ruega no tirar basura durante el recorrido.



Tras la salida, los ciclistas rodarán con dirección a Valtierra, rodeando su monte y subiendo el Cabezo Carbonera. Después, pedalearán por Tres Mugas, el Portillo del Trillo y los Molares. Una vez ahí, irán hasta la Cabaña de los Cazadores (primer avituallamiento, km 28). El paraje de Aguilares será el siguiente destino del pelotón, que también pasará por Castildetierra, la Loma de la Junta y la Entrada El Caldero, antes de adentrarse en Pisquerra y llegar hasta El Paso (2º avituallamiento, km 56). Tras la Bajada de las Yeguas, irán hasta El Plano (km 73, tercer avituallamiento). Posteriormente, pedalearán hasta Lanzaduría y en el km 90 tendrán el último avituallamiento en carrera. Después, tras bajar El Yugo, en la meta (km 94), tendrán el definitivo.

DATOS DE LA PRUEBA



Horario Comenzará a las 8.30 h en el polideportivo.



Distancia 94 kilómetros.



Dorsales A recoger en el polideportivo este sábado, de 17 a 20.30 h.; o el domingo, de 6.30 a 8.15 h.



Avituallamientos En el parking de Cabaña de los Cazadores (km 28); El Paso (km 56); El Plano (km 73); entrada al Cruce de Casinos-Yugo (km 90); y meta (km 94).



Trofeos Al club más numeroso, a los ciclistas más jóvenes y más veteranos. También se sortearán regalos.

