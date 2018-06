Javier Iriberri llega a Durango y supera el primer punto de corte de la RAAM

Dos días y dieciocho horas -once de descanso- ha pedaleado Javier Iriberri para llegar a Durango; ese lugar que hace unos meses era objeto de bromas por compartir el nombre con el pueblo de Vizcaya -“¡Me voy a Estados Unidos y total, lo tenemos aquí al lado!”-, y que poco a poco ha ido convirtiéndose en cosa seria. Pasar por allí no era como hacerlo por cualquier otro lugar, ya que es el primero de los puntos de corte de la Race Across America (RAAM).

Y llegar hasta allá no

