Un superhéroe normal, Javier Iriberri

Seguro que a Javier Iriberri Villabona no le gusta nada el titular de este reportaje. “¡¿Un superhéroe?!”, pensará. Pero a lo de ‘normal’ no le pondrá ninguna pega. Seguro. Porque él no habla de hazaña ni de proeza cuando explica la Race Across America, la prueba que arrancará este martes (para él a las 22.13 hora española) y que le hará recorrer en una sola etapa los casi 5.000 kilómetros que separan Oceanside (San Diego) de Annapolis (Washington). Tampoco habla de concilia

