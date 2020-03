Actualizada 20/03/2020 a las 13:24

La SDRC Anaitasuna ultima un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para los meses de abril y mayo -los sueldos de marzo se pagarán íntegros - que afectará a medio centenar de sus trabajadores ante la actual situación generada por el coronavirus. La entidad, cerrada actualmente a la actividad pública, ve cómo sus ingresos van a reducirse y estudia esta medida como solución temporal, tal como reconocía el presidente Miguel Ollacarizqueta. “Posiblemente se presenta ya este próximo lunes. El compromiso de Anaitasuna es tratar de complementar, en lo posible, el sueldo del 70% que estipula el ERTE hasta el 100% para que la merma a los trabajadores por esta situación será la menor posible”, apuntaba.

Entre los trabajadores que se verán afectados está toda la plantilla profesional del Helvetia Anaitasuna, equipo de la Liga Asobal (competición parada, por ahora, hasta el próximo 29 de marzo). “Ellos también son trabajadores del club. En este caso, y aunque intentaremos que sea lo menor posible, hay pérdidas de ingresos directamente relacionados a su actividad y, seguramente, algunos de los sueldos más altos no podrán recibir el 100% de lo que cobran actualmente. Sí vamos a intentar que los que cobran menos puedan recibir su sueldo al completo”, apuntaba el mandatario, quien calcula “en algo más de 50.000 euros mensuales” el coste de los salarios del primer equipo de la entidad.

Una situación en la que, al contrario de otros clubes de la propia Liga Asobal, los jugadores y técnicos del Helvetia Anaitasuna parten con una ventaja. “Lo hemos dicho otras veces y ya lo denunciamos hace un tiempo, algo que no nos trajo ninguna ayuda, pero es así. No somos iguales que muchos de los clubes de Asobal. Toda la nómina de nuestra plantilla, además de otros conceptos en especie como pueden ser los gastos de los pisos, computan en A. Y en esta situación, todo ello irá en la base sobre la que se calculará el ERTE, por lo que los cálculos se realizarán realmente sobre su sueldo real. Algo que no ocurrirá en otros clubes, donde no todos los pagos se hacen así”, explicaba Ollacarizqueta.

De hecho, y aunque las sospechas de pagos irregulares entre clubes de la liga se suceden desde hace décadas, la entidad verdiblanca ya denunció al inicio de la pasada temporada (septiembre de 2018) la dificultad de competir en igualdad de condiciones con otras entidades que no tienen unas cuentas tan legales y transparentes, que paga un sueldo en A (el mínimo estipulado por Asobal se sitúa cerca de 1.000 euros mensuales) y lo completa con otros conceptos.

“Ojalá ahora los jugadores se den cuenta de lo importante que es exigir y tener todos sus salarios en regla y de que el balonmano nacional gane algo con esta situación tan dura que nos ha tocado vivir actualmente”, reconocía, consciente de que los ERTE se van a producir en distintos clubes. En ellos, el sueldo se calculará siempre sobre la base legal declarada oficialmente (pagos en A), obviando otros conceptos o pagos irregulares que pudieran haberse producirse para completar los salarios y que ahora supondrían una merma de ingresos para los trabajadores.