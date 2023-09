El listón sigue muy alto

Lo sabían y lo tenían asumido. Pero la sorprendente y dolorosa derrota encajada en Barcelona el pasado miércoles en un duelo adelantado de la jornada 9ª (45-26) fue un jarro de agua fría añadido al ya de por sí duro arranque que el Helvetia Anaitasuna afronta en la Liga Plenitude Asobal.

Conscientes de que en la visita al Palau el equipo no demostró el nivel y el juego que atesora, los de Quique Domínguez afrontan hoy un nuevo reto. Si el miércoles se vieron con el vigente campeón, esta noche visitan al subcampeón Cuenca (21.00h). Un encuentro en un El Sargal siempre incómodo para el que el vestuario navarro se muestra “más que preparado”.

“Es una segunda salida con gran dificultad. Es una de esas pistas a las que sabes que tienes que ir bien remangado y preparado porque el nivel de exigencia al que nos va a obligar Cuenca siempre es máximo”, decía el técnico verdiblanco, quien, pese a reconocer que la cita en el Palau “se hizo muy largo”, ve a su equipo ya listo “para esta segunda batalla” con “mucha confianza y motivación”.

“Estamos preparados para una Liga en la que sabemos que habrá partidos en los que no te salen las cosas y algunos, como el del miércoles, donde te atropellan. Pero tienes que estar muy preparado para el siguiente. Y es nuestro caso. Sólo faltaba que no lo estuviéramos -incidía-. Del miércoles hay que aprender cosas y hay que mejorar mucho. Seguro que no estuvimos a nuestro nivel, seguro que el Barça es muy superior pero seguro también que eso forma parte ya de nuestro bagaje. Ahora sólo hay que pensar en ir a por el próximo”.

Contra la estadística histórica

El conjunto navarro -que suma ya ocho campañas sin lograr la victoria en la pista conquense (en total ha firmado allí tres triunfos, dos empates y siete derrotas) y que llega lastrado por las lesiones de rodilla Marcos Cancio, Ander Torriko y Ernesto Goñi- ya puso en muchos aprietos a los de Lidio Jiménez la pasada campaña (26-27 y 29-28) pese a ceder en los dos encuentros. Unas positivas sensaciones, unidas a las de pretemporada, que a Domínguez le “sirven de poco o de nada. Me sirve competir bien y ver a mi equipo hacer las cosas que sabemos hacer. Que mi equipo juegue, entrene bien y salga a la pista convencido”.

Con jugadores como Pablo Simonet, Henrique Teixeira, Rubén Río, Nacho Piezarro, Alex Pozzer, Fede Pizarro o Juanjo Fernández, el Cuenca ha logrado tener un bloque sólido y efectivo. “Siempre se dice que Cuenca es un equipo con oficio y con jugadores con mucha experiencia, pero también estoy seguro que tiene más, que hace muchas cosas bien. Uno no queda segundo en liga sólo con oficio”, analizaba Domínguez. “Y seguro que, en su primer partido, querrán arrancar bien y mantener el nivel de la pasada temporada” , añadía.

Precisamente, Lidio Jiménez , técnico del Cuenca, insistió en esa necesidad de seguir “en la línea de trabajo que llevábamos” ya que, señaló, “los primeros partidos son siempre complicados, peligrosos. Hay que intentar estar muy bien porque nos puede ganar cualquiera”. Además, poniéndose en el lugar de Quique Domínguez, “teniendo partido el miércoles en el Palau y el sábado en Cuenca, lo apuesto todo por el de Cuenca. Ellos hicieron su partido y ya están en competición; nosotros no”.