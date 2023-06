Luto en Anaitasuna por el fallecimiento de Luis María Navarro

Luis María Navarro Oteiza -conocido por todos en el mundo del balonmano como Navarro- estaba siempre pendiente de que todo estuviese listo y, a poder ser, recogido. Balones, pega, toallas, botellas de agua, chaquetas... Lo que un buen utillero y delegado de equipo debe hacer. Era uno de los fijos en los entrenamientos de los equipos de balonmano de Anaitasuna con los que colaboraba.-conocido por todos en el mundo del balonmano como Navarro- estaba siempre pendiente de que todo estuviese listo y, a poder ser, recogido. Balones, pega, toallas, botellas de agua, chaquetas... Lo que un buen utillero y delegado de equipo debe hacer.

Este martes, 27 de junio, este seguidor incondicional de los equipos del club verdiblanco y colaborador incansable con la sección de balonmano fallecía en Pamplona a los 80 años de edad, provocando el luto en la entidad. "Hoy lloramos la pérdida de Luis Navarro Oteiza, histórico delegado de nuestro primer equipo", anunciaba la entidad, enviando "muchísimo ánimo a los allegados de parte de toda la familia de Helvetia Anaitasuna".

El ex gerente Ángel Azcona -"un buen hombre y un gran anaitasunista. Luis, descansa en paz!!", escribió en redes-, el ex presidente Miguel Ollacarizqueta -"Una pena. Siempre cercano y humano, cariñoso y afable, eterno anaitasunista. D.e.p. Goian bego."-, el actual director deportivo Carlos García, ex entrenador del Primera Nacional, - "Gracias por todo, Navarro, amigo, te echaremos en falta….mucho…..DEP"-, miembros del cuerpo técnico de Anaitasuna o algunos ex jugadores mostraron su pesar por el fallecimiento de un trabajador entrañable.

Siempre afable, Navarro se ganaba el cariño de todos los integrantes de las plantillas con las que trabajó desde que, en 2001 se convirtió en el delegado del equipo femenino que, con Mikel Idoate como entrenador, logró el ascenso a la División de Honor Plata. Posteriormente se convirtió en utillero de la primera plantilla masculina con Txema Senosiáin como técnico. Siguió apoyando desde la banda a los equipos en sus fases de ascenso y distintos objetivos, con Juanto Apezetxea o Aitor Etxaburu siendo utillero, delegado de equipo y delegado de campo hasta que, con el ascenso a la Liga Asobal en verano de 2011 y la mayor exigencia que esto requería, pasó a colaborar con el equipo filial de Primera Nacional masculina.