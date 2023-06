Helvetia Anaitasuna cierra su plantilla con Bazán como capitán

Helvetia Anaitasuna contará con 15 jugadores para la temporada 2023/2024 tras Quique Domínguez. contará con 15 jugadores para la temporada 2023/2024 tras el fichaje del letón Roberts Rancans anunciado este lunes con el que se cerró la plantilla que volverá a dirigir

El conjunto navarro competirá por 13ª ocasión en Primera División con el deber de mantenerse en una liga muy igualada que sufrió la pasada campaña. El equipo logró la salvación en la penúltima jornada tras una mala segunda mitad de campeonato.

Para cambiar esta última experiencia, el técnico gallego contará con los siguientes 15 jugadores: Juan Bar, Nicolás Bonanno, Julen Elustondo, Xavi Castro, Mikel Redondo, Marcos Cancio, Aitor García, Ander Torriko, Martín Ganuza, Edu Fernández, Antonio Bazán, Álvaro Gastón, Adrián Ortiz, Aitor Albizu y Roberts Rancans.

Unas de las grandes esperanzas será Torriko. El central guipuzcoano acumula tres lesiones seguidas de ligamento cruzado y el club le dará una nueva oportunidad de lucir su brillante juego. Lleva sin jugar desde el 27 de marzo de 2021.

No será un año fácil. El veterano Ibai Meoki y el capitán Carlos Chocarro no continuarán en la disciplina tras anunciar su retirada, por lo que Antonio Bazán tomará el relevo de este último y deberá dar un nuevo paso hacia adelante para capitanear a los suyos. Experiencia, liderazgo y calidad posee de sobra, por lo que al navarro de 27 años no le costará hacerse a su nuevo rol.

Además, el portugués Joao Pinto y el brasileño Arthur Pereira son las otras dos bajas. Ambos llegaron a Pamplona con la vitola de jugadores importantes, pero no se acercaron al nivel con el que su hinchada soñó.

El regreso tras cesión de Adrián Ortiz y Aitor Albizu, y el fichaje de Roberts Rancans son las únicas caras nuevas. Hace meses se firmaron las renovaciones de Nicolás Bonanno, Edu Fernández, Marcos Cancio y Álvaro Gastón.

El equipo pamplonés seguirá abriendo la puerta a la cantera y a miembros del segundo equipo, como Xabier González, Josu Arzoz o Ernesto Goñi, entre otros. La pretemporada de Helvetia Anaitasuna comenzará el próximo 31 de julio con Pablo Galech y Quique Domínguez a los mandos.