Duelos cruciales para seguir en la élite del balonmano navarro

21.15h. RECTA FINAL DE INFARTO. Las espadas están en todo lo alto y la emoción se eleva al entrar el partido entre Grafometal y Gurpea Beti Onak en sus últimos 5 minutos con un incierto 17-17 en el electrónico. La victoria o el empate da la permanencia al equipo navarro; la derrota hoy, si Zuazo culmina un partido que va dominando en Granollers (18-21), deja todo a expensas del partido del próximo sábado en Villava precisamente ante el equipo catalán. ¿Qué pasará?

21.14h. Mientras tanto, en Pamplona, en el minuto 55 d epartido se pone el marcador en 25-36.

21.09h. TENSIÓN MÁXIMA. Un 9-1 en 13 minutos ha dado la vuelta al marcador mientras Zuazo sigue por delante en Granollers (15-18)

21.06h. OJO QUE HAY VOLTERETA EN LOGROÑO. No hay nada hecho. Por primera vez en los más de 48 minutos de partido, Grafometal tiene opción de ponerse por delante tras una serie de errores ofensivos navarros. Y Lorena, que está tomando la responsabilidad del ataque riojano junto a la estellesa Silvia Ederra, no falla. 16-15 (minuto 49)

21.03h. MANTIENE LA RENTA GURPEA. El encuentro entra en su cuarto final en Logroño con un Gurpea Beti Onak que sigue peleando por sellar su salvación en la primera temporada en la Liga Guerreras (13-15, m.45). El duelo no está acabado pero domina al Grafometal aunque, visto lo visto ante un rival que no tira la toalla, no puede relajarse lo más mínimo. Por su parte, en Granollers, Zuazo se aferra a la categoría superando a las locales (15-18)

21.02h. 20-32 en La Catedral en el minuto 45 de prarido con pocas opciones para los pupilos de Quique Domínguez. La diferencia entre ambos equipos es notoria.

20.58h. Con Geandra y Olaia tomando protagonismo en las porterías con excelentes paradas, Gurpea mantiene su renta frente a un Grafometal Sporting La Rioja que está sufriendo para superar la defensa navarra (10-13, minuto 40).

20.53h. CRECE GURPEA EN LOGROÑO. El dominio sigue siendo patente en la pista riojana. Esta vez sí. Natalia anota desde el extremo por partida doble para poner el 8-13 en el minuto 35 del choque.

20.51h. La renta del Barcelona aumenta en la segunda parte. Minuto 35 de encuentro y ganan los visitantes por un más que claro 16-26.

20.47h. JUEGO EN LOGROÑO. Arranca la segunda parte en el Palacio de los Deportes de Logroño. 30 minutos para sellar la permanencia en la máxima categoría del balonmano nacional femenino. 6-9

20.41h. GESTO DE LAS JUGADORAS DEL GURPEA . Preocupación y gesto serio ante la lesión de Ainhoa, quien ya jugó también en el Grafometal y que conoce bien lo que supone una lesión grave de rodilla. Sus compañeras han ido a consolarle nada más pitarse el descanso. Habrá que esperar para confirmar el diagnóstico

20.35h. CRUZ EN PAMPLONA. La noticia negativa nos llega desde La Catedral, donde Helvetia Anaitasuna no puede con los culés y caen 15-22.

20.34h. DESCANSO CON SONRISA EN LOGROÑO. Valeska, con un nuevo tanto desde los 7 metros, pone al Gurpea Beti Onak con su máxima renta antes de que los dos equipos se retiren a vestuarios. 6-9 en Logroño y un 10-10 favorable a los intereses navarros en la pista del Granollers.

20.30h. SIN SORPRESAS EN PAMPLONA. Sigue venciendo con comodidad el Barcelona en la capital navarra. El marcador al minuto 25 es de 12-18

20.25h. NOVEDADES EN LOGROÑO. Cuando el Granollers se pone por delante ante Zuazo (9-8), La Rioja pone las tablas en el Palacio de Deportes riojano (6-6, m.22).

20.24h. 8-13, no puede Helvetia con la máquina culé en La Catedral, minuto 20 de partido.

20.21h. Y en Logroño siguen las buenas noticias. Vence Gurpea Beti Onak por 4-6 en el minuto 19. El rival de las navarra, Zuazo, también continúa venciendo 6-8 en Granollers,. Pese a este resultado, las verdes mantendrían la categoría.

20.20h. Llegamos al ecuador de la primera parte. En La Catedral, victoria blaugrana en el minuto 15 por 5-11.

20.16h. Por cierto, en el otro partido de la fase gana Zuazo, principal rival de Gurpea Beti Onak, por 5-6 en casa del BM Granollers. Presión para las navarras.

20.15h. LESIÓN EN LOGROÑO. Ojo. La jugadora de Gurpea Ainhoa se duele y grita en la pista, quejándose de su rodilla tras una acción defensiva. No puede. Con lágrimas en los ojos se retira a vestuarios ayudada por Fernando Domeño, entrenador de porteras.

Minuto 12 y 3-5 tras una segunda parada de Olaia

20.13h. CAE ANAITASUNA. El Barcelona dobla a los navarros en el minuto 10 de encuentro. Clara ventaja visitante con 4-8 en el marcador.

20.12h. VENCEN LAS VERDES EN LOGROÑO. Buen inicio del Gurpea Beti Onak en Logroño. Serias en defensa, han aprovechado algunos errores locales y el buen hacer de un ataque que está superando bien la 6-0 local para colocar un 3-5 en el minuto 11

20.07h. EL BARCELONA, A LO SUYO. Primeros cinco minutos en Pamplona y los culés ya cobran ventaja. 2-5 en el luminoso.

20.05h. INICIO CON NERVIOS. En Logroño, dos ataques errados por ambas partes. Se notan los nervios. Kelly de Abreu, la mejor del partido de ida, defendida muy de cerca por Ayelen casi en una mixta. Valeska abre el marcado en el 3.19 (0-1)

20.01h. Y hace lo propio el choque en La Catedral.

20.00h. Arranca el partido en Logroño. Valeska, Ainhoa, Maca, Adriana, Ayelén, Lyndie y Olaia defienden el primer ataque

19.42h. YA HAY EQUIPO DE GURPEA. Con la única baja de Aileen Ripa, Gurpea Beti Onak acude a la cita en Logroño con Olaia Luzuriaga y Patricia Encinas en portería, Ainhoa García, Ayelén García, Luzia Zamora, Natalia Montilla, Mari de Uriarte y Lyndie Tchaptchet en segunda línea. Maca Sans, Paula Garcia, Adriana Mallo, Naiara Retegui, Eider Hernández, Estitxu Rodríguez, Valeska Lovera y Kassia Cesar formarán la primera línea del equipo.

19.35h. Nuestros compañeros J.J. Imbuluzqueta e Iñaki Ordóñez nos irán contando las noticias que nos llegan desde Logroño y Pamplona, respectivamente, para ver si la jornada es propicia para los intereses del balonmano navarro. Ánimo a ambos equipos.

La clasificación y el calendario de Gurpea está en estos momentos así:

PLAYDOWN

​1. BM Granollers - 14 puntos

​2. Gurpea Beti Onak - 12 puntos

​3. Zuazo Barakaldo - 9 puntos

​4.Sporting La Rioja - 5 `puntos

​

​CALENDARIO

​Sporting La Rioja - Gurpea Beti Onak (Hoy)

​BM Granollers - Zuazo Barakaldo (Hoy)

​

​Gurpea Beti Onak - BM Granollers (Sábado 27, 19h.)

Zuazo Barakaldo - Sporting La Rioja (Sábado 27, 19h.)

Y ahora miremos a las chicas de Villava. La pinta de Gurpea Beti Onak es bastante mejor que la del equipo Asobal. Y es que a las navarras les podría valer hasta la derrota para seguir en la División de Honor. Inmersas en el Playdown por ver qué dos equipos bajan, las navarras ocupan la segunda de las cuatro plazas de la competición, aventajando en 3 puntos al Zuazo, equipo que marca el descenso y con cuatro puntos en juego. Así las cosas, esta penúltima jornada podría servir a las verdes para certificar la permanencia, toda vez que visitan a las colistas del Sporting La Rioja.

Este miércoles será difícil que Anaitasuna logre mejorar su situación, por lo que habrá que esperar a las dos últimas jornadas. El calendario de los navarros es el siguiente, teniendo en cuenta que el BM Logroño está en quinta posición y el Benidorm podría llegar a la última jornada jugándose la vida.

JORNADA 29.

​Anaitasuna - BM Logroño

​

​JORNADA 30

​TM Benidorm - Anaitasuna

En la Liga Asobal, Helvetia Anaitasuna cierra contra el Barcelona la jornada 28. Tienen los navarros 20 puntos y están en la posición 13ª de 16 equipos-. Bajan dos y el tercero por abajo promociona. Un punto tienen de colchón los pupilos de Quique Domínguez sobre Cangas, equipo que marca el playout. Así está la tabla en la zona baja:

A falta de 2 jornadas (3 para Helvetia, que juega esta tarde)

​

​10. At. Valladolid - 23 puntos

​11. Bada Huesca - 22 puntos

​12. Sinfín - 20 puntos

​13. Anaitasuna - 20 puntos (Un partido menos)

​14. Cangas - 18 puntos

​15. Guadalajara - 18 puntos

​16. Cisne - 13 puntos

19.30h. Muy buenas tardes, amantes del balonmano. Miércoles, que no de ceniza, pero que puede ser vital para las aspiraciones de los equipos navarros de la elite. Helvetia Anaitasuna recibe al ya campeón e imbatible Barcelona en La Catedral, con la casi imposible misión de sumar algún punto que le permita huir de la zona caliente.Gurpea Beti Onak, por su parte, viaja a Logroño donde necesita un punto para sellar la permanencia. Victoria o empate, e incluso la derrota les valdría pero en este caso dependerían de que el Zuazo no logre puntuar contra Granollers.