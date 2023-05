Ibai Meoki dirá adiós al balonmano al finalizar esta temporada

Ibai Meoki Etxebeste, nacido en Santesteban hace 34 años, ya que, en su profusa carrera, ha vestido camisetas de diversos clubes, tanto en España como en Alemania. Sin embargo, el central navarro ha forjado una estrechísima relación con Hay jugadores que siempre han estado ligados a un escudo. No es el caso de, nacido en Santesteban hace 34 años, ya que, en su profusa carrera, ha vestido camisetas de diversos clubes, tanto en España como en Alemania. Sin embargo, el central navarro ha forjado una estrechísima relación con Anaitasuna , club en el que ha militado durante tres etapas y con el que cerrará su vida profesional en el balonmano de competición.

Será en el mes de junio, cuando acabe la Liga Plenitude Asobal y el también capitán de Helvetia Anaitasuna se despida de las pistas, poniendo fin a una trayectoria que se inició cuando contaba con tan solo 10 años y comenzó a jugar con el equipo de su localidad, el Erreka, con el que estuvo hasta su época de juvenil, a los 17 años.

Después, se mudaría a Pamplona para engrosar las filas del TID San Antonio, filial del Portland San Antonio que jugaba entonces en la Primera División Nacional. Dos años y medio después, saldría cedido para recalar, por primera vez, en Anaitasuna, que competía en ese momento en la División de Honor B. Una temporada y media después, regresó al San Antonio, esta vez, al primer equipo. Pasaron dos años en Asobal y, de nuevo, se enfundó otra vez la elástica blanquiverde, también en Asobal, para quedarse en Anaitasuna los siguientes tres años. En ese instante, arrancó su periplo por tierras alemanas, jugando en la Segunda división de la Bundesliga dos años con el HG Saarlouis y uno con el ThSV Eisenach. Por último, ya de vuelta en Navarra, lleva defendiendo los colores de Anaitasuna desde la campaña 2018-2019.

El central de Santesteban ha anunciado su retirada este miércoles por la tarde en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del club navarro y que ha contado con la presencia del responsable de la sección de Balonmano de Anaitasuna, Carlos García, del entrenador del primer equipo, Quique Domínguez, y de la presidenta de la entidad, Mertxe López. Compañeros, familiares y amigos del jugador blanquiverde también se han reunido en el restaurante de la sociedad navarra para acompañarlo en un momento tan importante y emotivo. Sobre todo, para un club que, en un mes, ha visto cómo dos de sus capitanes, Carlos Chocarro e Ibai Meoki, cuelgan la camiseta.

Al igual que sucede con la carrera de Chocarro, las cifras de Meoki son muy destacadas. El de Santesteban ha disputado cerca de 300 partidos en la máxima categoría del balonmano español (más de 220, vistiendo los colores de Anaitasuna), en los que ha anotado casi 400 goles a lo largo de 12 temporadas. En Alemania, disputó 30 encuentros con el ThSV Eisenach (49 goles) y 67 con el HG Saarlouis (175 goles).

CONSTANCIA Y ESFUERZO

Más allá de esos datos, la presidenta de Anaitasuna, Mertxe López, ha querido resaltar la función que ejerce Meoki como ejemplo de constancia y esfuerzo incansable dentro del equipo. “Quizá muchas veces no acapares los focos ni seas el jugador más relevante de los partidos, pero el saber que siempre se puede confiar en ti, que vas a dar el 100% en todo momento, que nunca vas a desfallecer y que solventarás lo que se ponga por delante para tratar de impulsar al equipo es una labor encomiable y digna de aplauso”, ha expresado.

Durante su intervención, también ha agradecido personalmente a Meoki que haya mantenido la vinculación con Anaitasuna durante tantos años. “Has sido una parte muy importante de nuestro equipo y te vamos a echar mucho de menos, porque has demostrado con creces que eres esa pieza que nunca falla y que hace que todos los demás vean en ti cómo se debe defender la camiseta de Helvetia Anaitasuna”, ha apuntado.

Ese papel de referencia ha sido alabado igualmente por Carlos García, que ha indicado que Meoki se ha convertido no solo en un estandarte del equipo, sino también del balonmano navarro. “Su presencia en la pista es latente, siempre está en el momento y el lugar indicados para aportar al conjunto con máxima intensidad. La verdad es que perdemos a un grandísimo jugador y a un enorme capitán. Será una pieza muy difícil de reponer”, ha matizado.

Desde dentro del conjunto, su entrenador, Quique Domínguez, ha cogido las palabras de otro técnico, David Pisonero, para realzar la figura de Meoki: “Él dijo en la previa del partido contra el Recoletas Atlético Valladolid que Ibai es uno de esos jugadores oscuros para la mayoría, pero absolutamente fiable e imprescindible para los entrenadores, porque da mucho más de lo que parece. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esas palabras”.

Para Domínguez, a lo largo de las tres temporadas que ha tenido al central navarro bajo sus órdenes, “su aportación dentro y fuera de la pista ha sido extraordinaria”. “Por eso -ha añadido-, aunque entiendo los motivos que le llevan a retirarse, me encantaría que siguiese con nosotros, al menos, un año más. Ya lo estoy echando de menos”.

Si el técnico blanquiverde tuviese que elegir dos adjetivos para definirlo, escogería “honesto y generoso”. “Seguramente, Ibai es muchas más cosas, pero, desde luego, es recto, cumple con su deber y siempre, siempre, siempre, antepone los intereses del equipo a los suyos propios. Es todo un ejemplo”, ha concluido.

SU SEGUNDA CASA

Al tomar la palabra, Meoki ha manifestado que Anaitasuna es, para él, su segunda casa. “Es un lugar en el que he vivido experiencias inolvidables y momentos increíbles. Prácticamente, me he desarrollado en este club y he tenido la suerte de conocer a verdaderos amigos. Anaitasuna siempre será para mí un sitio de grandes emociones y recuerdos”, ha sostenido.

En cuanto a su retirada, ha precisado que ha habido dudas en la adopción de una decisión tan importante. “Al principio de la temporada, ya tenía tomada la decisión, pero, según se ha ido acercando el momento de dar el paso, me ha costado. Al final, son muchos años y me da pena dejarlo, sobre todo, por el buen ambiente que se respira en el equipo”, ha alegado, al tiempo que ha puntualizado que, a pesar de todo eso, “creo que he tomado la decisión correcta, porque hay veces que se debe saber cerrar etapas, aunque cueste”.

En este sentido, ha recordado sus últimos años con la camiseta de Helvetia Anaitasuna y ha afirmado que, a nivel personal, ha disfrutado muchísimo en estas últimas campañas, en las que considera que ha estado a un buen nivel. En cuanto al grupo, pese a no haber logrado muchos de los objetivos que se marcaron, ha subrayado que se ha sentido muy cómodo y querido. “Le doy muchísima importancia al buen ambiente que tenemos en el vestuario, porque de ahí parten también los buenos resultados que podamos obtener”, ha defendido.

Por último, ha hablado de las bajas sensibles que el equipo tendrá al final de la temporada, entre las que estará la suya y la del capitán, Carlos Chocarro, dos de las enseñas más relevantes de Helvetia Anaitasuna. “Bajas sensibles hay todos los años, pero el equipo siempre se rehace. Y no tengo ninguna duda de que eso mismo pasará nuevamente la próxima temporada. Hay jugadores preparados para asumir los roles de los que nos vamos y estoy convencido de que lo harán de un modo genial. Hay calidad de sobra en este equipo. Tengo plena confianza en todos los jugadores”, ha concluido.

Tras todas las intervenciones, la presidenta de Anaitasuna le ha hecho entrega de una fotografía enmarcada, así como de un pañuelo de Sanfermines.

CUATRO SALIDAS Y CUATRO RENOVACIONES

Helvetia Anaitasuna ha anunciado ya ocho movimientos de cara a su equipo de la temporada 2023-2024. Saldrán del conjunto blanquiverde el brasileño Arthur Pereira y el portugués Joao Pinto, además de las retiradas de Chocarro y Meoki. Por otro lado, han renovado con el equipo pamplonés Nicolás Bonanno, Edu Fernández, Marcos Cancio y Álvaro Gastón.