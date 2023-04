Helvetia Anaitasuna se mete en problemas

espiral negativa en la que ha entrado Liga Plenitude Asobal. Es muy difícil de entender. Laen la que ha entrado Helvetia Anaitasuna , y de la que no está consiguiendo salir pese a que su juego le da oportunidades que no acaba de aprovechar en los momentos clave, está llevando a los de Quique Domínguez a los puestos de riesgo de la

giro radical en esta segunda vuelta de la competición. La iniciaba, el pasado 4 de febrero, con la que era su cuarta victoria consecutiva -8 jornadas consecutivas sin ganar. Algunas de ellas, por la mínima y muy dolorosas, afectando a la moral y confianza del grupo, al suceder en los instantes finales de duelos que tenían -o eso parecía- bastante encarrilados. Cuatro puntos de 18 posibles desde el arranque de la segunda parte de la competición que, tras la nueva derrota de este domingo 9 en el pabellón O Gatañal de Cangas (30-25), le han metido de lleno en problemas. La situación del equipo ha dado unde la competición. La iniciaba, el pasado 4 de febrero, con la que era su cuarta victoria consecutiva - 26-33 ante el Cisne - y un séptimo puesto que invitaba a soñar. Pero desde entonces, dos meses después, el conjunto navarro ha encadenado. Algunas de ellas, por la mínima y muy dolorosas, afectando a la moral y confianza del grupo, al suceder en los instantes finales de duelos que tenían -o eso parecía- bastante encarrilados.desde el arranque de la segunda parte de la competición que, tras la nueva derrota de este domingo 9 en el pabellón O Gatañal de, le han metido de lleno en problemas.

🤨 Nuestro capitán, @chocarro17, reconoce que no han entrado bien en el encuentro.



🗣️ "Sabíamos que iba a ser un partido tenso, pero no hemos estado bien en ningún momento. No queda otra que seguir peleando, porque quedan muchos puntos en juego".#GoraAnaita pic.twitter.com/wHMBO4TICb — Helvetia Anaitasuna (@AnaitasunaBM) April 9, 2023

El conjunto de Quique Domínguez no ha logrado aprovechar sus opciones en un encuentro en el que nunca llegó a ponerse por delante, pero que sí ha logrado igualar en una segunda mitad (el primer empate se ha dado en el minuto 32) donde ha plantado cara a un conjunto local espoleado por el gran ambiente registrado en su pabellón, y se coloca a un punto del puesto de promoción de descenso que, precisamente, ocupa el conjunto gallego empatado a puntos con el Atlético Valladolid y Sinfín (17). Por debajo, Guadalajara (14) y Cisne (11) ocupan las dos posiciones de descenso a Plata.

En una de las peores rachas de resultados del equipo navarro en la máxima categoría, el Helvetia tiene por delante seis jornadas para tratar de solucionar su situación. Este próximo viernes 14 de abril recibirá en su pabellón al Torrevieja (20.00h) en una nueva oportunidad de romper la racha y tomar aire antes de visitar a un Atlético Valladolid que se ha convertido en un rival directo y de recibir en Pamplona al temible Barça, ya campeón de liga.

"LO HEMOS INTENTADO TODO. PERO CON ESO NO BASTA, HAY QUE ACERTAR"

"No se puede decir que no lo hayamos intentado ni luchado. Pero el nivel de desacierto ha sido muy grande. No sé ni cuántos errores de pase hemos cometido, no sé cuántas pérdidas de balón... Es una de las claves del partido. Hemos perdido muchísimos balones. Desde el principio y en momentos muy importantes del encuentro, cuando vaciábamos portería, en oportunidades para acercarnos, balones importantes para apretar el marcador... Demasiados errores, demasiadas concesiones", apuntaba al término del duelo con el Cangas el entrenador verdiblanco. "Lo hemos intentado todo. Pero con intentarlo no basta, hay que acertar -añadía-. El Cangas ha estado más acertado en momentos importantes. El verse por delante en el marcador les ha dado tranquilidad y les ha permitido jugar con más cabeza que nosotros, que hemos estado en muchos momentos un tanto descabezados y jugando a impulsos. Con ganas y corazón pero con demasiados errores",