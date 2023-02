Iñaki Ániz: "Trabajar con Valero Rivera es como estar en un clinic diario"

Satisfecho, contento y, sobre todo, muy agradecido por haber tenido la oportunidad de vivir un Campeonato del Mundo desde uno de los banquillos de las selecciones participantes. Y aún más, después de poder trabajar “codo con codo” junto a una “leyenda” del balonmano mundial como Valero Rivera López, uno de los entrenadores más laureados de la historia. Así es como se encuentra estos días -ya de vuelta en Pamplona y con la esperanza de regresar al país del Golfo en un año que se presenta intenso- el técnico navarro Iñaki Aniz Legarra después de su trabajo como entrenador ayudante con la selección de Catar en el Mundial de Polonia y Suecia.

El ex técnico de San Antonio y Anaitasuna, entre otros equipos, y ex seleccionador femenino de Chile, ex responsable del equipo nacional juvenil y promesas y el pasado año técnico de Baréin (empezó entrenando al junior y acabó en junio con el primer equipo), el pasado julio este pamplonés recibía la oferta de incorporarse a la selección de Catar en la preparación mundialista. Y apenas dudó.

“EXPERIENCIA INCREÍBLE”

“Me llamaron en Sanfermines y el 10 de agosto estaba allí. Tengo amistad con Ricard Franch, segundo de Valero Rivera en el Barça y ahora en Catar, desde que coincidimos con las selecciones nacionales. Él me llamó para comentarme lo que querían”, recuerda Ániz, quien ha disfrutado de la experiencia aunque, reconoce, ha sido “un periodo de entrenamientos muy intenso”. “Tener la oportunidad de participar en un Mundial y vivirlo desde el banquillo, aunque no sea como primer entrenador, es algo que siempre había querido y lo he cumplido”, expone. “Y, encima, estar al lado de Valero y Ricard es un lujo. Poder trabajar codo con codo con una leyenda como Valero, un referente que tengo como entrenador de toda la vida, es algo por lo que hubiera pagado. Es como estar en un clinic diario. Va a cumplir 70 años y sigue al pie del cañón. La capacidad que tiene de entrenar, de cuidar el detalle al máximo y la exigencia total, es extraordinaria. Verle entrenar, el cómo prepara los partidos, sus sesiones de vídeo, la capacidad de síntesis que tiene, comentar algunos detalles a su lado en el banquillo... ha sido una experiencia increíble”, explica el navarro, encargando de dirigir los calentamientos, de algunos trabajos específicos por puestos en la selección catarí y de acompañar en la pista a Rivera.

“He disfrutado mucho. La verdad. He estado muy a gusto y en un rol con el que, en este momento, me siento bien. Y la oportunidad de entrenar con un ‘monstruo’ como Valero que no es algo que se pueda hacer todos los días -explicaba-. Además, he sido muy bien recibido, con los brazos abiertos. La forma de entrar en el equipo, fue radicalmente diferente a la que yo sentí en Baréin, donde todo el día estaban a la expectativa y valorando lo que hacía día a día. En Catar, hay un cuerpo técnico. Valero da las indicaciones, información de lo que busca y, a partir de ahí, confía y te da libertad en lo que puedes hacer”, dice.

¿Y cómo es vivir en Catar? Ániz lo deja claro. “No puedo poner ni un pero. Yo he tenido una muy buena experiencia allí. Me he centrado en mi trabajo y la vida de un entrenador no difiere demasiado allí de la de aquí. Son países que están en un proceso de abrirse y no es algo que se haga de la noche al día. Es una cultura distinta pero, como siempre he dicho, lo más importante es ir con respeto y sin prejuicios previos, vivir en primera persona la experiencia y, a partir de ahí, sacar tus conclusiones después. En mi caso son buenas”.

Catar llegó a la fase final y repitió, por segundo Mundial consecutivo, en el octavo puesto. “Partimos de la base de que, una semana antes del inicio del Mundial, perdimos a mejor jugador de ataque y, en el tercer partido contra Serbia, se nos lesionó Capote, que era la otra referencia. Eso nos lastró y se notó a partir de ese momento. Hemos competido dignamente -analiza-. Y creo que hay que destacar que los jugadores jóvenes, muchos que no son titulares con sus clubes, dieron un paso adelante y eso es muy importante de cara a un año venidero especialmente intenso e importante con los Juegos de Asia, el clasificatorio para los Juegos y el Asiático, clasificatorio para el Mundial”.

Meses de trabajo en los que confía en poder estar colaborando otra vez. “Si se dan las condiciones familiares adecuadas y ellos consideran que puedo serles útil y me llaman, estaría encantado en volver. Claro. Hay buena perspectiva pero hay que concretarlo”, apunta.