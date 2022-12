Qué pena que la liga pare ahora. Seguro que los jugadores y técnicos agradecen estas semanas de vacaciones de Navidad. Como todos. Pero lástima que el parón llegue justo en un momento tan dulce para un Seguro que los jugadores y técnicos agradecen estas semanas de vacaciones de Navidad. Como todos. Pero lástima que el parón llegue justo en un momento tan dulce para un Helvetia Anaitasuna en racha. Tanto de juego como de resultados. El equipo navarro firmó este sábado su tercer triunfo consecutivo y lo hizo, además, de forma contundente ante Benidorm (33-23).

Una victoria que permite al conjunto verdiblanco cerrar la primera vuelta octavo y olvidar el duro bache por el que pasó en noviembre.

Un triunfo que tuvo muchísimo que ver con el análisis previo del rival y el trabajo táctico del conjunto navarro. En esa partida de ajedrez en una pista de 40x20m, Quique Domínguez le ganó a Ferrán Latorre. El técnico del Helvetia aleccionó bien a sus jugadores durante la semana previa y el equipo navarro supo cómo debía jugar al atípico rival que tenia enfrente y lo bordó.

De entrada, el Helvetia tomó la iniciativa con un 5-1 que obligó a Latorre a variar su equipo inicial, dando entrada a Vanstein en los 6 metros.

Con una defensa 6-0 bien cerrada atrás frente al ataque con dos pivotes y sin portero del conjunto levantino, y repliegues también veloces y eficaces, la muralla navarra tiró de ayudas y movilidad y ese trabajo comenzó a dar sus frutos y, aunque el Benidorm se acercó (6-5, m.11), el Helvetia seguía controlando el encuentro.

En ataque, frente a la defensa abierta de los visitantes, Meoki, Castro, Edu o Elustondo buscaban dar velocidad a circulaciones amplias, aprovechando el buen trabajo en los pivotes de Bazán o Aitor o acciones directas de los primeros líneas.

Además, y eso era una tarea hecha ya previamente, el equipo navarro buscó saques rápidos en sus acciones, aprovechando en varias de ellas la falta de portero de su rival. Un 6-1 de parcial puso el 14-7 en el minuto 19 y, aunque los de Latorre aferrados a Ramiro Martínez reaccionaron, un nuevo 4-1 local permitió al equipo navarro irse 18-11 al descanso.

ATACANDO CON TRES PIVOTES

La valentía apuesta táctica del Benidorm no sólo no se frenó en la reanudación sino que aumentó. Los levantinos no sólo siguieron atacando sin portero sino que pusieron a 3 pivotes en la línea para romper los esquemas del Helvetia. Una variante que no pilló de sorpresa a Domínguez -de hecho, el técnico reconocía que él ya la ha empleado en su carrera- y que el Helvetia, tras unos instantes de desconcierto, supo responder con un 3-1 que colocó el 21-12 (m.36).

El Helvetia había aceptado el órdago del Benidorm y Latorre plegó velas. Cerró un poco su defensa, regresó al ataque con un pivote -aunque sin portero- y el equipo visitante vivió sus mejores minutos. Sin embargo, el Helvetia ya había roto el partido y no estaba dispuesto a que se frustrase la fiesta. Siguió a lo suyo. Sólido en defensa, moviendo bien el balón en ataque y aprovechando la velocidad para lograr goles fáciles... disfrutando y haciendo disfrutar. Tercera victoria consecutiva... Qué pena que la liga pare ahora.

Domínguez: “Tiene mucho mérito”

“Hemos tenido la paciencia y la dureza mental que requería este partido, recuperando balones atrás y pudiendo responder con goles fáciles aprovechando que estaban sin portero”, explicaba este sábado Quique Domínguez, tras destacar “el muy incómodo rival” que es el Benidorm con sus variantes tácticas “tanto en defensa como en ataque”. El técnico festejó el irse al parón después de tres victorias consecutivas. “Tiene mucho mérito. Hemos sufrido mucho en casa, con finales dramáticos, partidos que se nos escapaban, pero hemos seguido trabajando, unidos, y poco a poco han ido llegando mejores resultados. Vemos la segunda vuelta con un poco más de optimismo”, apuntaba.