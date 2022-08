Dos internacionales, contagiadas por la ilusión y motivación del Gurpea

dos internacionales como la juvenil Lyndie Tchaptchet (campeona con España en la President’s Cup del Mundial) y de la angoleña Kassia Janete Jose César, el ilusión y la motivación” del equipo tras su ascenso a la máxima categoría. A la espera de la incorporación de otrascomo la juvenil Lyndie Tchaptchet (campeona con España en la President’s Cup del Mundial) y de la angoleña Kassia Janete Jose César, el Gurpea Beti Onak Azparren Gestión sigue trabajando y preparándose para su histórico debut el 3 de septiembre en la Liga Guerreras Iberdrola. Una rutina de entrenamientos y trabajo de preparación en la que a la guardameta Patricia Encinas Guardado y a la extremo derecho Ayelen García se han contagiado “con la” del equipo tras su ascenso a la máxima categoría.

Las dos internacionales, compañeras de piso en Villava, fueron presentadas oficialmente el martes por el club, aunque ya llevan unas sesiones de entrenamiento bajo las directrices del cuerpo técnico de Miguel Etxeberria. "Me he encontrado a un grupo muy ilusionado para afrontar la temporada. Desde el principio noté a las chicas motivadísimas. A diferencia de otros clubes, la motivación y la ilusión que tienen estas niñas es lo principal", dijo Encinas, de 29 años (Getafe, 14-IX-1992).

Capitana de la selección nacional de esta modalidad -con la que suma 100 internacionalidades-, campeona mundial en 2017 y subcampeona y mejor portera del Mundial de este año, Encinas, que portará el 1 en su camiseta, atesora una amplia experiencia en la categoría tras haber jugado en el Alcobendas, Elche y Morvedre. “El objetivo primordial es la permanencia pero, viendo otros equipos y fichajes, creo que tenemos muchas posibilidades no sólo de mantenernos sino de lograr una buena posición dentro de la mitad de la tabla. Primero nos lo tenemos que creer y, luego, avanzar”, explicaba la jugadora, que ompartirá puesto con Olaia Luzuriaga, una de las grandes destacadas la pasada temporada. “La portería es un puesto muy importante. Siempre busco que la competencia sea sana; que juegue la que juegue, cuando no esté una de las dos esté la otra”, apuntó Encinas, quien compartió el triunfo en la Copa de la Reina de 2021 con la navarra Lysa Tchaptchet en Elche.

Por su parte, Ayelen García da “el salto” al balonmano europeo desde River Plate. Extremo derecho y físicamente “un portento” tal como explicaban el martes en el club (en la reciente prueba de salto vertical hizo marcas semejantes a los mejores del Helvetia Anaitasuna masculino), García destaca por su versatilidad, su velocidad en ataque y su “garra” defensiva. “La idea de juego del equipo me gusta. Favorece la velocidad y espero poder ayudar al equipo en ese aspecto”, reconocía la internacional albiceleste, de 22 años (San Rafael, 13-XII- 1999) y quien ya compartió vestuario en la selección con Maca Sans, compañera en el Gurpea, en el pasado Mundial. “Saber que ella está acá me motivó más para venir. Venimos de la misma provincia y he estado mucho tiempo hablando con ella”, decía, antes de destacar el apoyo y ambiente que ha encontrado a su llegada al club.

“Estoy muy contenta y muy feliz. Me siento súper bien desde que llegué. Veo a las chicas muy enfocadas, con muchas ganas de empezar e ilusión por mantener la categoría, algo que creo que vamos a conseguir, y todo eso también me motiva”, dijo la extremo, que lucirá el 6 esta temporada.