Helvetia Anaitasuna cierra sus fichajes con la incorporación del pamplonés Ernesto Goñi

Ernesto Goñi Macua, pamplonés de 20 años, regresará a la capital navarra la próxima temporada, en la que vestirá la camiseta de Helvetia Anaitasuna. En un primer momento, se incorporará al conjunto de 1ª Nacional, con el objetivo de que vaya adquiriendo todavía más rodaje y termine uniéndose al primer equipo. , pamplonés de 20 años, regresará a la capital navarra la próxima temporada, en la que vestirá la camiseta de. En un primer momento, se incorporará al conjunto de 1ª Nacional, con el objetivo de que vaya adquiriendo todavía más rodaje y termine uniéndose al primer equipo.

Con este fichaje, el club cierra el capítulo de nuevos jugadores y conforma finalmente la lista de nombres con los que contará, a partir del próximo 26 de julio, el entrenador Quique Domínguez.

Goñi inició su carrera deportivo en el BM. Loyola, pero en el 2019 puso rumbo a Logroño para continuar progresando en el balonmano. En estas tres campañas en la Liga Asobal, el lateral izquierdo ha disputado minutos en 67 partidos con la camiseta franjivina, con la que ha anotado tres goles.

Con una altura de 2,03 metros y un peso de 105 kilos, recala en Helvetia Anaitasuna para continuar perfeccionado su juego y para buscar un lugar en el primer equipo. Ha firmado un contrato de dos años.

Para el director deportivo de la sección de Balonmano de la S.C.D.R. Anaitasuna, Carlos García, lo más importante es que el joven navarro juegue muchos minutos de calidad, algo que no ha podido hacer en el BM.

Logroño La Rioja, para que continúe creciendo como jugador. “Esperamos que, tras un acomodo inicial en nuestro equipo de Primera Nacional, pueda ir entrando gradualmente en la plantilla de Asobal, para reforzar el puesto de lateral izquierdo y de central defensivo”, expone.

Goñi, que pasó recientemente el reconocimiento médico en la Clínica San Miguel, de la mano de los profesionales de IMQ Navarra, afirma que llegar a Helvetia Anaitasuna supone para él un nuevo reto y que se encuentra muy ilusionado y con muchas ganas de empezar la pretemporada y vestir la equipación blanquiverde.

Asimismo, expone que ha aprendido mucho en estos tres años en la capital riojana: “Tanto Miguel Velasco y Rubén Garabaya, como los diferentes compañeros con los que he ido coincidiendo, me han enseñado mucho y estoy muy agradecido a cómo me han tratado”.

Sobre su función en el club navarro, Goñi apunta que espera poder aportar todo lo que ha aprendido en esta última etapa y, poco a poco, ir ayudando al equipo en todo lo que pueda. También reconoce que regresar a Pamplona supone, para él, otro punto positivo. “Estoy muy contento de volver, porque, aunque no estaba lejos, no veía todo lo que quería a mi familia y a mis amigos”, asegura.

CIERRE DEL EQUIPO

Con la llegada de Goñi, la dirección deportiva de Helvetia Anaitasuna da por concluida la renovación del equipo, que en esta última temporada recién finalizada ha registrado la salida de cinco jugadores (Juan del Arco, Ander Izquierdo, Héctor González, Pavel Bulkin y Xabier Etxeberria). Cuatro fichajes se podrán a las órdenes de Quique Domínguez al inicio de la pretemporada, el 26 de julio: Joao Pinto, Xavi Castro, Julen Elustondo y Ernesto Goñi.

En la pasada temporada, renovaron su vinculación con el club pamplonés Ander Torriko, Juan Bar y Martín Ganuza. Próximamente, se anunciarán las renovaciones de otros jugadores blanquiverdes. El técnico gallego, por su parte, firmó la ampliación de su contrato hasta el próximo año 2025.