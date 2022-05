Sergey Hernández: "Esto es increíble, no tengo palabras"

“Todos habíamos soñado con tener un fin de semana como éste”. Más claro no podía ser. El pamplonés Sergey Hernández Ferrer, de 26 años, está en una nube desde que este pasado domingo por la tarde se convirtiera en campeón de la Liga Europea con el SL Benfica. Todo fue redondo para sus intereses y los de su club.

Una final dura, intensa y muy igualada frente al Magdeburgo que, en la prórroga, dio un histórico título al conjunto luso (40-39) y que tuvo la guinda a los pocos minutos del final cuando el portero internacional fue designado como jugador más valioso de la Final a 4 celebrada en Lisboa. Sin duda, un fin de semana inolvidable para el navarro.

“Si alguien me hubiera dicho el viernes que íbamos a ganar el trofeo de campeones y que me convertía en el MVP, no hubiera dicho nada… Esto es simplemente increíble, no tengo palabras”, explicaba Hernández, ex de Helvetia Anaitasuna y Logroño La Rioja, en declaraciones recogidas por la Federación Europea de Balonmano.

“Nuestro objetivo era llegar hasta la final y, una vez que aquí, sabíamos que todo podía suceder. Se trataba de dos partidos y todos los equipos tenían las mismas posibilidades de ganar”, añadía, reconociendo que el decisivo encuentro del domingo -con un gol en el último instante del tiempo reglamentario que lo llevó a la prórroga- fue “con mucho, el partido más loco de toda mi vida” aseguraba el meta. “Todo fue una locura e increíble”, aseguró el meta, que acaba su contrato con el conjunto de Chema Rodríguez aunque, ahora, convertido en uno de los héroes para la afición de los Águilas, a la que Hernández se mostraba especialmente agradecido por el apoyo y el ambiente generado durante la Final a 4 disputada en el Altice Arena y en las celebraciones posteriores. “Este título es para los aficionados. Sin ellos no habríamos logrado nada. Fueron el jugador extra que vino desde el banquillo”.

Acerca de su galardón individual -tras las 16 decisivas paradas firmadas frente al Wisla Plock en la semifinal del sábado y la docena lograda en su destacada actuación ante el Magdeburgo en la final del domingo-, Hernández se restó importancia. “Es trabajo del equipo, no sólo mío. Somos 18 jugadores, cada uno tiene su rol y responsabilidad. Somos un equipo, una familia, todos trabajamos juntos, así que este MVP es para el equipo, por supuesto. ¡Todos merecemos mi trofeo y el trofeo de campeones!”, afirmó.

Ahora, última cita de la liga y final de la Copa de Portugal

Tercero en la liga portuguesa a falta de una última jornada (este sábado jugarán con Aguas Santas), el SL Benfica y Sergey Hernández afrontarán el sábado 11 de junio otra posibilidad de firmar un segundo título esta temporada tras el conseguido este domingo en la Liga Europea. Ese día, frente al Sporting -en el que juega el ex antoniano Carlos Ruesga-, los de Chema Rodríguez afrontarán la final de la Copa de Portugal.

Esos próximos compromisos provocaron una queja del capitán del Benfica, Paulo Moreno, hacia la directiva presidida por Rui Costa nada más levantar la copa de campeones en Lisboa. “La camiseta se va a la lavandería porque aún queda la final de la copa. Y quería decirlo. El presidente ya se ha ido... Quería comprar camisetas para regalar a nuestra afición y no me dejan. El fútbol tiene muchas camisetas para regalar y nosotros no tenemos ni cinco. Quería pagarlas para darlas a esta afición, se lo merecen. El Benfica es la afición”, dijo.

Niko Mindegia, al quirófano la próxima semana

Fue el gran ausente para el Wisla Plock polaco en la Final a 4 de la Liga Europea celebrada en Lisboa. La grave lesión -rotura de ligamento cruzado y menisco externo- que se produjo en su rodilla derecha en una acción fortuita durante la segunda parte de la final de la PGNiG Superliga polaca, dejó fuera a Niko Mindegia Elizaga de la cita continental.

De hecho, el central del conjunto que entrena Xavier Sabaté -que fue eliminado por el SL Benfica en semifinales (19-26) y acabó tercero, superando al RK Nexe croata (27-22)- se desplazó a Navarra para planificar ya lo que será su recuperación con los responsables médico. De hecho, y contando con la ayuda del fisioterapeuta Jurdan Mendigutxia -quien ya le trató de una lesión similar en la misma articulación en febrero de 2015-, el jugador de Santesteban tiene previsto pasar por quirófano la próxima semana.