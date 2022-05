¡Admiración por el Beti Onak!

Gurpea Beti Onak llegaron a casa. A las cinco y media de la tarde la calle Mayor de Al ritmo del txistu y homenajeadas con cientos de aplausos, las chicas delllegaron a casa. A las cinco y media de la tarde la calle Mayor de Villava ya estaba teñida de color verde, en honor a unas jugadoras que ya han entrado a la historia, aunque se hicieron de rogar. Fueron los más pequeños, que se acercaron hasta el inicio de la calle, los que recibieron a unas chicas que, entre lágrimas de alegría y emoción, se fueron bajando del autobús.

Olaia Luzuriaga González fue la que desató la emoción. La capitana, rebosante de alegría, levantó la copa que les acredita como jugadoras de Liga Guerreras Iberdrola y entre gritos de “Gurpea Beti Onak, Gurpea Beti Onak”, todos los protagonistas fueron avanzando hasta el Ayuntamiento de Villava.

Jesús Caso

El trayecto duró. Casi no había espacio en la calle para más gente. Los laterales estaban repletos de aficionados que apoyaban al mismo equipo que en unos meses estará compitiendo en la máxima categoría nacional. El tiempo que había pasado desde la última vez que un conjunto peleaba ahí, eran nada más y nada menos que nueve años. El último en hacerlo fue el Itxako estellés, así que las chicas del Gurpea Beti Onak han convertido al club en el cuarto de la historia foral que lo logra, y Villava quiso agradecerles ese esfuerzo con un aurresku que bailó Josu Bidaurreta.

UNA LOCALIDAD VOLCADA

El Ayuntamiento de Villava quiso homenajear a sus jugadoras y desde lo alto del balcón Irene Latasa, teniente alcalde, les agradeció el esfuerzo. “Esto supone hacer pueblo, es la recompensa al trabajo que hace el Beti Onak con el deporte, sobre todo con el femenino”, dijo Latasa.

Una a una pasaron las jugadoras por el balcón y dedicaron unas palabras a los aficionados, que llenos de admiración, les observaban desde abajo. La capitana, emocionada, fue de las primeras. “Estoy en una nube, no tengo muchas palabras. El recibimiento ha sido una locura. El viaje se ha hecho largo, queríamos estar ya con nuestra gente, aunque los hemos sentido muy cerca. Mi familia vino a Lanzarote, quiero muchísimo a mis padres, solo tengo palabras buenas para ellos, pero la capitania ha sido muy fácil. Somos una piña y Maitane lo hace todo más sencillo”, contó Olaia Luzuriaga.

Laura Villanueva

Su fiel compañera, Maitane Larrayoz, segunda capitana, también estaba emocionada. “Me ha gustado volver porque allí todo era la leche, pero era una burbuja. Aquí he empezado a ver de verdad la medalla, la copa, lo que hemos hecho. El recibimiento ha sido tremendo, esto me lo esperaba porque en el partido de vuelta ante Almasora ya sentimos este cariño. Además, allí nos llegaron los vídeos de la gente viendo los partidos en la pantalla y eso nos emocionó. Me quedo con los últimos seis minutos del partido, teníamos distancia, podían remontarnos, pero al final lo hicimos, fue explosión”.

El que irradió felicidad fue Miguel Echeverría, el entrenador. “No sé explicar qué siento. Tengo la piel de gallina, me temblaba la mano con el micrófono. Es especial ver a gente conocida, a los del día a día, y que esté la calle Mayor llena es muy bonito, sobre todo parara mí que soy de aquí. Esto es un sueño, era un objetivo muy lejano, pero ahora sé que esto es algo de lo que me voy a acordar toda la vida”.