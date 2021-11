Enfado de Quique Domínguez con el sistema de la Copa del Rey

entrenador del Helvetia Anaitasuna , no dudó en mostrarse muy crítico con el sistema de partido único en la fase. “Lo primero que tienen que ser las competiciones son justas y dar las mismas oportunidades a los equipos que participan y me parece que, cuando dos equipos de la misma categoría se enfrentan a partido único y en casa de uno de ellos, hay un equipo que está claramente en inferioridad de condiciones -explicaba-. Hay uno beneficiado por un sistema de competición que le premia haciendole jugar en su cancha, a partido único, con el factor público a su favor... Y otro claramente perjudicado, que en este caso somos nosotros”. El técnico continuó: “Evidentemente no tengo nada en contra de Bathco Torrelavega pero sí mucho contra este sistema de competición que a nosotros nos pone dificultades respecto a nuestro rival y nos deja en una situación de inferioridad”.