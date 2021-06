Sergey Hernández: “En los 'Hispanos' el ambiente es increíble y la gente es muy humilde”

Actualizada 26/06/2021 a las 06:00

Entre el final de la temporada en Portugal con el Benfica, unas breves vacaciones, una celebración familiar y el viaje a O Grove (Galicia) para concentrarse con la selección española de balonmano, Sergey Hernández Ferrer hace un hueco para una entrevista muy especial. Es la que inicia la serie de deportistas que explicarán sus sensaciones antes de ir a Tokio. En el caso del portero, el camino puede terminar pronto, cuando Jordi Ribera haga los descartes definitivos de la lista de 20 en la que está incluido, pero mientras tanto, Sergey, que cumplió 26 años el pasado día 17, sigue trabajando como uno más para estar preparado.



¿Cómo se siente formando parte de este gran equipo desde 2017?

Mi debut fue en el Partido de las Estrellas, que coincidió en la semana de mi cumpleaños. Estoy muy contento porque Jordi (Ribera) confió en mí desde tan joven, como relevo de la portería. He ido a concentraciones de Navidades, pretemporada... Aunque no he estado en algunos campeonatos, esto es un camino y ahora hay dos mejores que yo.

¿Tan claro lo dice?

Sí, sí. Son mejores que yo... por ahora -sonríe-.

Está siendo una temporada larga y todavía tiene que estar en forma por si entra en la lista definitiva.

Estoy en forma, pero sí que ha sido una temporada un poco caótica. Por la covid, luego en el Benfica no nos metimos en Europa... La liga es flojilla, con cinco o seis partidos de nivel, y el resto son contra equipos que si no sales concentrado te la pueden liar. Se ha hecho duro porque no he descansado nada. Este año tuve tres días libres. Me he dado cuenta del sacrificio que llevan jugadores como Raúl (Entrerríos) que llevan toda la vida, jugando liga, Champions y selección: Mundiales, Europeos, Juegos Olímpicos... Ojalá me pase a mí jugar un Mundial y dos Final Four con 40 años como Raúl.

¿Qué balance hace de este curso?

Muy positivo. Tienes que estar bien física y mentalmente. Se podría haber cumplido algún objetivo en el equipo, pero esto es un poyecto y hay que trabajar para recoger los frutos. Ha sido un buen año, no me puedo quejar. Es mi primera experiencia fuera de casa. Estuve en Logroño, pero está a tiro de piedra y no es lo mismo.

¿Está tan a gusto allí como para seguir?

Sí, y para no volver. Si se hace un equipo bueno aquí, sí, pero si no, me quedo.

¿Cómo es la vida en Lisboa?

Increíble. No hay una palabra mala. Tienes todo bueno: clima, calidad de vida, toda la gente del club es de diez... Es cierto que por el tema de la covid no se puede disfrutar de la ciudad ni de ver sitios, pero aun y todo, hay un montón de cosas que hacer y conocer gente. Es una ciudad donde podría vivir el resto de mi vida.

¿Tiene ganas de desconectar del balonmano?

Ahora mismo, no. Habiendo unos Juegos por medio, no. He estado en Ibiza con unos amigos de Logroño, pero cuatro días de los siete fui al gimnasio. Nunca se sabe lo que va a pasar y no puedes llegar a una preparación en mal estado. Puedes disfrutar de las vacaciones, tomar el sol, un par de cervezas, cenar bien, pero también mirar la parte de mantenerte. No me cuesta esfuerzo, yo encantado.

Tiene dos porteros muy grandes delante, pero puede pasar cualquier cosa de aquí a los Juegos.

Exactamente. Ya pasó en el Europeo, que se lesionó Gonzalo (Pérez de Vargas) y al día siguiente Rodrigo (Corrales). Dios no quiera, pero tengo que estar preparado. Lo siento por ellos, pero sería mi oportunidad.

¿Qué objetivos tienen los Hispanos?

El máximo, ir a por el oro. Dos Europeos, un bronce en el Mundial en cuatro años. Están en la cresta de la ola. No creo que sea el objetivo ir a por el oro. O sea sí, pero que no signifique que si no conseguimos es una mierda. Hay que ir partido a partido hasta el oro. Después de esta generación va a haber un cambio de ciclo.

¿Cómo es el ambiente de una selección campeona?

Increíble, muy humilde, con gente muy maja. Cuando eres pequeño, los ves como inmortales, pero luego te acercas y son como tú. Hay muy buen ambiente. Jugamos casi todas las noches al Monopoly de los Avengers, juegos de cartas, mus... Éramos un grupo de amigos. Claro que hay piques entrenando, pero después todos tan amigos.

¿Quién pone la chispa en el vestuario?

En mis primeros años, Gurbindo. Bueno, y sigue siendo. Hay entre todos un vacileo gracioso. Maqueda también... Todos. Raúl Entrerríos es más vergonzoso, pero luego te las suelta.

¿Y cuál es el lugar de Sergey en este vestuario?

Antes los veía inmortales. Ahora recibo pero también doy. Al principio, me sentía más vergonzoso, pero después de ir a casi todas las concentraciones tengo más confianza.

¿Cómo es la relación con el cuerpo técnico?

De respeto. Hay tan buen ambiente que no hay ningún mal rollo entre el staff ni el equipo. Todos vamos juntos a por un objetivo, que es el día a día, no a futuro. Luchar contra nosotros mismos y lo que nos venga por delante. Es lo que nos transmite Jordi, que entrenemos al 100% cuando estemos con él o con el club, juegues o no juegues, que apoyemos. Ha creado una dinámica de grupo. Y tenemos buen ambiente con él, con el cuerpo técnico... Somos todos una piña.

¿Qué significa ser ‘Hispano’ para Sergey?

Es un sueño. La recompensa a todo lo que hay detrás. No sólo que eres bueno jugando al balonmano, sino que hay un entrenamiento, cuidarte, comer bien, no beber, no fumar, sacrificar muchas veces. Ser Hispano es la recompensa a todo eso. El sueño es defender a tu país y estar entre los mejores. Y eso requiere un extra.

¿Qué ventaja tiene España con respecto a otras selecciones?

Que sabemos pasárnoslo muy bien, durante el entrenamiento, antes y después de los partidos, en los hoteles, en las cenas. Somos un equipo pero también un grupo de amigos, como la mítica reunión de estudiantes que te juntas. Pero cuando llega la hora de la guerra, si hace falta sudar sangre, se suda. En los entrenamientos hay momentos de jiji jaja, pero también estamos al 100%.

¿Creía de pequeñito que podía llegar tan alto?

No. Nunca me planteé jugar al balonmano a este nivel. Jugaba a béisbol, futbito... Empecé a tomarme esto en serio en mi primer año con Anaitasuna en Asobal. Pero no me imaginaba dónde podía llegar. Al siguiente año, con el primer equipo, empecé a dar el 100% desde el minuto 1, y gracias a eso estoy donde estoy.

¿Quién ha sido importante para Sergey en ser quien es hoy?

Mis padres. La familia de deportistas en la que he crecido me ha transmitido todos los valores, desde pequeño lo vas absorbiendo. Le doy las gracias a mi padre, aunque no esté aquí, porque es mi motivación día a día para conseguir cosas. Es una promesa que tengo conmigo mismo y hacia él.

¿Lo siente cerca cuando juega?

Sí. Y a veces me cabreo, porque juego mal, le pido ayuda y el cabrón no viene. Le digo: “¡Aparece, Pantera!”.

¿Le llama ‘Pantera’?

Sí, y papito. Y luego mi madre, que si estoy aquí es gracias a ella. Me aguanta a diario, me ayudó muchísimo cuando subí de primera nacional y gracias a ella fui muy constante con el entrenamiento y el esfuerzo.

TEST OLÍMPICO



1. ¿Cuáles son los primeros Juegos Olímpicos que recuerda?

-Duda un rato- Los de Londres diría.



2. ¿La gesta olímpica que mejor recuerda?

Me acuerdo de Phelps, es un tío impresionante, ¡cómo se puede conseguir eso! Es de admirar.



3. De todos los tiempos, ¿cuál es su deportista olímpico/a preferido/a?

La tengo en casa, mi madre (la ex atleta Goya Ferrer). Mi deportista español favorito es Rafa Nadal, que no va a ir pero ha sido olímpico. Pero me quedo con mi madre. Tengo la antorcha olímpica en casa y la veo todos los días.



4. ¿Qué otro deporte seguirá, al margen del balonmano?

Me gusta bastante la natación y el tenis.



5. Si tuviera la oportunidad de ir, ¿a quién le gustaría encontrarse por la Villa Olímpica?

Me hubiera encantado encontrarme a Bolt. No sé por qué. También me gustaría jugar contra gente que ha ido entrenando mi padre (José Luis Hernández). Es uno de mis sueños. Ya pude hacerlo contra Kim Anderson en Suecia, Radko Nikolic, que está ahora de entrenador en la selección serbia, me gustaría coincidir con él. Prefiero eso que encontrarme alguien famoso. Por ejemplo, la NBA no la sigo... Si veo a Lebron James, sé quién es pero no me hace especial ilusión hacerme una foto con él. También me gusta el francés de pértiga, Lavillenie, o el sueco de altura, Holm.



6. Del equipo español que va a Tokio, ¿a quién admira?

A Raúl Entrerríos. Me di cuenta cuando he sido compañero suyo de habitación. Ver cómo está físicamente con 40 años, cómo se cuida en el día a día, cómo estudia, su sacrificio... Es increíble. Admiro todo de él.



7. ¿Qué deporte incluiría en el programa olímpico?

¿El fútbol sala no está, no? No entiendo por qué no. Me parece una estupidez. Lo que mandaría fuera es el fútbol porque no llevan a la gente buena. Qué mérito llevar a la sub-21, salvo por los chavales. Si fuera futbolista, me gustaría ir. Unos Juegos Olímpicos son lo máximo para cualquier deportista.



8. ¿Cuál es su momento más esperado?

La llamada del millón. “Prepárate, que tienes que venir”.