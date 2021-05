Eduardo Gurbindo: “Ha sido la clasificación más especial”

Actualizada 22/05/2021 a las 06:00

No duda al responder. “Es, sin duda, la clasificación más especial a una final de Champions de las que he vivido”. Ya se notó cuando el pamplonés Eduardo Gurbindo Martínez se emocionó al borde del llanto el pasado jueves en Veszprém cuando el HBC Nantes, su equipo, selló el billete a la Final a 4 del 12 y 13 de junio en el Lanxess Arena de Colonia. Será la sexta que juegue el navarro, que ganó el título con el Barça (2014/15) y fue subcampeón con los azulgrana (2012-13), con el Nantes (2017-18) y con el San Antonio (2005-06).

“Estaba muy contento y me emocioné mucho sí. Más que en ninguna otra. He jugado ya varias pero al acabar ese partido exploté y me salió así. Ha sido un cúmulo de cosas. Mi nueva situación familiar (fue padre el pasado abril) y , sobre todo, todo el tiempo de la lesión en la rodilla, con momentos muy duros, muchas dudas, altibajos, malas sensaciones... Clasificarme a la final ha sido como decir: ‘Sí. Estoy operado pero aún puedo rendir al máximo nivel, vuelvo a ser el que era”, reconocía el lateral internacional de 33 años.

Además, ayudó a su equipo a ser finalista con una gran actuación en una pista muy complicada como la de Veszprém. Anotó 5 goles, dio 7 asistencias y fue uno de los pilares de la defensa de los de Alberto Entrerríos, que ganaron la ida en Nantes por un 32-28 y cedieron un 32-30 en Hungría.

“Todo el mundo aportó, l equipo estaba muy centrado y mentalizado en llegar a esa final. Y supimos controlar bien los nervios, mantener la calma en los momentos más complicados. Ellos son un equipo de altísimo nivel pero jugamos bien, hicimos lo correcto, con sentido, y pudimos llegar al final como queríamos”, explicaba ayer.

Para él fue la primera experiencia en la pista húngara, siempre muy ruidosa, colorida y fiel a sus jugadores. “El ambiente fue increíble. De principio a final. Una marea roja de 4.000 personas apoyando a su equipo. Me sorprendió. De los mejores ambientes... Siempre agrada jugar en pabellones así aunque, sabiendo que las normas en cada país son distintas, no sé si es justo que nosotros no pudieramos tener público en la ida y en la vuelta encontrásemos eso”.

SORTEO Y ÁNIMOS A NIKO

Barça, Paris Saint Germain, Aalborg son los otros finalistas... ¿Cuál prefiere que les toque este martes para semifinales? “Jugamos la Final a 4, todos los equipos son complicadísimos. Con el Barça o el PSG nos conocemos muy bien. Dicen que el Aalborg es el menos duro pero llega tras derrotar a un equipazo como Flensburg... Da lo mismo. Es una final y siempre puede haber sorpresas. Será un gran fin de semana y trataremos de acabarlo lo mejor posible. En mi caso, además, es un gran broche a cinco temporadas muy buenas. Pero, antes, vamos a pelear por acabar segundos la liga”, explicaba Gurbindo, quien jugará las tres próximas campañas en el HC Vardar.

El pamplonés no quiso acabar sin enviar sus mejores deseos a otro navarro finalista europeo: Niko Mindegia (juega hoy las semifinales de la Copa Europea con el Wisla). “Es un amigo. Nos conocemos desde los 13 ó 14 años. Coincidimos en el Tid (filial del San Antonio), luego en el equipo de Asobal... Luego cada uno tomó distintos caminos, pero es una alegría cada vez que le veo. Le deseo todo lo mejor. Tanto él como su equipo están jugando muy bien y tengo esperanza de que el Wisla, donde tengo otros conocidos como Sabaté, Abel o Álvaro Ruiz, se meta en esa final. Ojalá sorprendan a los alemanes”, reconocía.

Mindegia y el Wisla Plock, frente al poderío alemán

Niko Mindegia Elizaga, central de Santesteban, tratará de guiar esta tarde al Wisla Plock polaco hacia su primera final continental en la Copa Europea. El doneztebarra y sus compañeros han firmado una gran temporada y, tras superar a equipos como el GOG danés, el Sporting luso o el Ademar León, se enfrentan al poderío alemán en el SAP Arena de Mannheim. Tres conjuntos germanos completan esta Final a 4: Magdeburgo (rival hoy de los albiazules) así como Rhein-Neckar Löwen y Füchse Berlín, que se verán las caras en busca del otro pase al partido final por el segundo gran título continental por clubes.



Semifinales de hoy

Magdeburg-Orlen Wisla Plock 18.00h

Rhein-Neckar-Fuchse Berlín 20.45h

Finales de mañana

Tercer y cuarto puesto 18.00h

Campeón y subcampeón 20.45h